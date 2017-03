Bild vergrößern Die Führung entgleitet der Politik nun vollends. Der derzeitige Chef Karsten Mühlenfeld wird das Unternehmen verlassen. dpa Bild:

Nun ist es offiziell: BER-Chef Karsten Mühlenfeld muss gehen. Das dürfte die Eröffnung des Flughafens weiter verzögern. Das Chaos am Berliner Flughafen ist ein trauriges Beispiel dafür, was passiert, wenn Politiker von Anfang an zu viel mitreden.