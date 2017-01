Luxus polarisiert – seit er in der Welt ist. Auch, weil Luxus in der christlichen Kultur traditionell als verwerflich und oberflächlich gilt. Der lateinische Begriff „luxus“ steht für Verschwendung und Liederlichkeit, in der katholischen Glaubenslehre zählt die wortverwandte „Luxuria“ (Wollust) zu den sieben Todsünden.

Heruntergebrochen auf Deutschland, Österreich und die Schweiz werden die Schätzungen dann ziemlich vage: Die Unternehmensberatung Keylens beziffert die Zahl der Kunden auf 1,5 bis zwei Millionen und das Ausgabenvolumen auf sechs bis neun Milliarden Euro, was einem Marktanteil von rund einem Prozent an den Reiseausgaben in den drei Ländern entspricht.

Die Breite des Angebots an Luxusreisen ist so vielfältig wie die Erwartungen an das, was Luxusurlaub heute bieten soll und geht preislich so weit auseinander wie die Schätzungen der Marktforscher. Traditioneller Fünf-Sterne-Luxus mit goldenen Wasserhähnen und 24-Stunden-Rund-um-die Uhr-Service im Ferienhotel gehört ebenso dazu, wie Erlebnisrundreisen per Schiff oder Flugzeug und hohem Prestigefaktor. Was aber auch immer besser ankommt, sind eher alternative Konzepte für eine jüngere Klientel mit Fokus etwa auf Naturschutz, gesunde Ernährung oder Sport. Hier zehn Vorschläge für etwas anderen Luxus.