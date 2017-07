Von Sergej Brin und Larry Page, die gemeinsam Google gründeten, geht die Legende, dass sie sich einst über die Ausstattung des Firmenjets in die Haare bekommen hatten. Konzernchef Eric Schmidt, den die beiden gewissermaßen als Erwachsenen vom Dienst geholt hatten, schlichtete: Jeder soll sein eigenes Bett bekommen, so breit, wie er es eben wolle – und nun solle man wieder über etwas anderes reden.

Auch für Jeff Bezos ist die Zeit der Genügsamkeit vorbei. Der Amazon .com-Gründer, der lange in einem Honda Accord, Baujahr 1996 zur Arbeit fuhr, ist inzwischen einer der größten Grundbesitzer der USA , besitzt Villen in Seattle, Beverly Hills und Washington. Und nutzt eine Dassault Falcon 900 EX als Privatjet, deren Unterhalt er allerdings über seine eigene Investmentgesellschaft finanziert.

Die Airlines schrauben immer mehr Sitze und Passagiere in ihre Maschinen. Doch hinter dem abnehmenden Komfort steckt nicht nur böser Wille, sondern die nackte Not – und der Geiz der Kunden.

Diamandis wohnt nur ein paar Minuten vom Flughafen in Santa Monica entfernt. Von dort fliegt er regelmäßig nach Moffett Field, einem Flughafen bei Mountain View, an dem die Singularity University ihren Sitz hat. Statt sieben Stunden per Auto oder drei per Linienflug braucht Diamandis nur eineinhalb Stunden. „Wenn ich lande“, sagt er, „springe ich aus dem Flugzeug und spaziere ins Büro.“