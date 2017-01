Der Rücktritt traf den gesamten Aufsichtsrat unerwartet. Vor allem Pofalla dürfte über die Entscheidung seines Duz-Freundes nicht sehr erfreut sein. Denn bislang hieß es, dass er zwar Anwärter für die Nachfolge von Grube sei, aber eben noch nicht reif für den Job sei. Ein führender Verkehrspolitiker in Berlin bringt es daher so auf den Punkt: „Für Pofalla ist es richtig dumm gelaufen.“ Wenn jetzt ein externer Kandidat zum Bahnchef gekürt werde, könne Pofalla seine Hoffnung auf den Chefposten für die nächsten fünf Jahre begraben.

Damit konzentriert sich die Suche auf einen Kreis von vier Personen. Für die Kapitalseite sitzen in dem Personalausschuss der Aufsichtsrats-Vorsitzende Utz-Hellmuth Felcht und der Staatsekretär im Bundesverkehrsministerium, Michael Odenwald. Die Arbeitnehmerseite wird vertreten vom Betriebsratsvorsitzenden Jens Schwarz und dem Chef der Eisenbahnergewerkschaft Alexander Kirchner. An ihnen hängt nun die schwierige Aufgabe, einen potenziellen Kandidaten zu finden. Vermutlich wird der Prozess mehrere Woche dauern.

In Ruhe werden sie wohl kaum suchen können. Die Politik in Berlin will sich unbedingt einmischen – und damit ist der Wahlkampf auch um die Zukunft der Deutschen Bahn ausgebrochen. Martin Schulz, der frisch gekürte Kanzlerkandidat der SPD, hat bereits eine Rolle der Partei bei der Auswahl des neuen Bahnchefs angekündigt.

Sein Kollege Sören Bartol, Vize-Fraktionschef im Bundestag, sagte ebenfalls: „Wir müssen uns jetzt in Ruhe in der Koalition zusammensetzen und schauen, wer die Deutsche Bahn als Vorsitzender des Vorstands am besten in die Zukunft führen kann.“ Es müsse jemand sein, der Schienenverkehr zu bezahlbaren Preisen in Deutschland organisieren kann und dabei Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit zum Markenzeichen der Deutschen Bahn macht. Und dann folgt ein Satz, der nicht unbedingt dafür spricht, als sei Pofalla bereits in der engeren Wahl. „Da gibt es niemanden, der sich sofort aufdrängt“, sagt Bartol.