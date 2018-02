 Primark veröffentlicht Liste seiner Lieferanten

Primark schließt sich dem Trend unter Textilhändlern an: Kunden sollen künftig die Herkunft der Ware und die herrschenden Arbeitsbedingungen der Produktion beurteilen können.

Wer sich gefragt hat, wo der Textildiscounter Primark ein T-Shirt für 2,50 Euro oder eine Jeans für 10 Euro herbekommt, kann jetzt im Internet nachschauen. Auf der Konzern-Homepage veröffentlichte der Handelsriese am Mittwoch Namen und Adressen von mehr als 900 Fabriken in 31 Ländern, die für ihn arbeiten. Zwar verrät Primark nicht, was genau wo gefertigt wird. Doch gibt die Website immerhin einen Einblick in das Lieferantennetzwerk der Kette, die mit ihrer Billigstrategie in den vergangenen Jahren den Sprung aus dem Nichts unter die zehn größten Modemarken-Anbieter Europas geschafft hat. Die Iren verfügen über keine Fabriken, sondern lässt alle Kollektionen von Zulieferern herstellen. Die Primark-Liste umfasst allein 550 in China, 173 in Indien und 78 in der Türkei.

Anzeige

Doch geht es bei der Veröffentlichung der Daten nicht in erster Linie darum, die Neugier der Kunden zu befriedigen. Die Handelskette reagiert vielmehr auf den Druck von Nicht-Regierungsorganisationen wie der „Kampagne für Saubere Kleidung“ und von Gewerkschaften, die diesen Schritt seit langem gefordert haben. Sie erhoffen sich bessere Arbeitsbedingungen und mehr Schutz für die Beschäftigten in den Fabriken. Bei Missständen können sich Arbeitnehmer, Gewerkschaften und Hilfsorganisationen so leichter an die Auftraggeber wenden und sie auffordern, ihren Einfluss geltend zu machen.

Diversity Management : Warum H&M zu spät reagiert hat Mit der verpatzten Werbekampagne für einen Kinderpulli beschädigt H&M sein Image. Auch deutsche Unternehmen müssen handeln - längst geht es bei Diversity um mehr als "irgendwas mit Frauen und Ausländern".

So etwas wie 2013 soll nach dem Willen der Hilfsorganisationen nicht wieder passieren. Als damals eine Textilfabrik in Bangladesch zusammenstürzte und 1100 Arbeiter getötet wurden, mussten die Übelebenden in den Trümmern nach Etiketten suchen, um herauszufinden, für wen die Fabrik gearbeitet hatte. Vor Primark haben in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche andere große Handelsketten wie H&M oder C&A, aber auch Modemarken wie Adidas, Esprit oder Gap Lieferantenlisten veröffentlicht. Einige gehen bei den veröffentlichten Daten deutlich weiter als Primark. Der für Ethik-Fragen bei Primark zuständige Top-Manager Paul Lister betonte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur, man habe in der Vergangenheit aus Wettbewerbsgründen seine Lieferanten nicht offengelegt. Doch wolle sich Primark dem Branchentrend zu mehr Transparenz nicht länger entziehen. Schließlich lege man großen Wert auf vernünftige Arbeitsbedingungen bei der Herstellung der Kollektionen und überprüfe die beauftragten Fabriken regelmäßig. Der Textildiscounter hat einen 35 Punkte umfassenden Verhaltenskodex, an dem sich Lieferanten orientieren müssen. Darin enthalten ist etwa ein Verbot von Kinderarbeit sowie die Forderung nach einem sicheren und hygienischen Arbeitsumfeld für die Beschäftigten.

Textil-Kette : C&A will Wachstum in China und online verstärken Das Familienunternehmen C&A plant, sein Wachstum in China und im Online-Handel zu verstärken. Dazu setzt es auch auf Partnerschaften und externe Beteiligungen. Die Umsätze waren in Deutschland zuletzt wieder gestiegen.

Lister räumte allerdings ein, dass eine Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit klaffe: „Bei einer Überprüfung, die in einer Fabrik in einem Entwicklungsland keinerlei Probleme entdeckt, wäre ich misstrauisch.“ Doch schaue Primark genau hin und versuche bei Missständen, in Zusammenarbeit mit den Fabriken Abhilfe zu schaffen. Die neue Offenheit über Bezugsquellen wird von Berndt Hintzmann von der „Kampagne für Saubere Kleidung“ begrüßt. „Transparenz ist einer der wichtigsten Schritte, um Probleme festzustellen und abzustellen“, meint er. Allerdings sei es nur ein erster Schritt, weitere müssten folgen. Gut wäre es in den Augen des Aktivisten, wenn Primark sich selbst öffentlich Ziele setzen würde, was das Unternehmen tun will, um etwa existenzsichernde Löhne für die Beschäftigen in den Fabriken sicherzustellen. Und über den Erfolg auch Rechenschaft ablegen würde. Gerade wenn große Ketten wie H&M und Primark hier ihre Kräfte bündeln würden, könnten sie in den Fabriken viel erreichen, meint Hintzmann. Lister will weitere Schritte jedenfalls nicht ausschließen: „Unternehmensethik gleicht immer einer Reise. Es geht immer weiter - aber es ist schwierig zu sagen, was als nächstes kommt.“