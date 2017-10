Noch sind die Zahlen unter Verschluss. Erst gegen 11 Uhr wird der Drogeriekonzern dm die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016/17 vorstellen. Doch schon jetzt scheint klar, dass sich die Rekordjagd des deutschen Drogerieprimus‘ fortsetzt. Vielleicht etwas langsamer als in den vergangenen Jahren, als dm regelmäßig zweistellige Wachstumsraten präsentierte.

Wie erklärt sich der Siegeszug des Unternehmens – und wo hat selbst der Vorzeigekonzern aus Karlsruhe noch Nachholbedarf?

Stabile Inhaberstruktur

Es war Anfang der 70er Jahre, erinnert sich dm-Unternehmensgründer Götz Werner in seiner Biographie, als er eine Idee hatte. Werner, damals Ende zwanzig, arbeitete in einem klassischen Drogeriefilialbetrieb und schlug seinen Vorgesetzen etwas vor: "Wir setzen auch im Drogeriebetrieb auf das Discountprinzip." Ähnlich wie Aldi sollte der niedrige Preis in den Vordergrund treten, ermöglicht durch effizientere Abläufe und ein reduziertes Sortiment.