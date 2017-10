WirtschaftsWoche Online: Herr Sermon, warum führt Ebay sein ausgebautes Plus-Angebot als erstes ausgerechnet in einem schwierigen Markt wie Deutschland ein?

Eben Sermon: Grundsätzlich ist es ja so, dass es unser Premium-Programm Ebay Plus bis dato ausschließlich in Deutschland gibt. Wir sehen im Markt einerseits einen großen Bedarf nach Komfort, wenn es um Versand und Rücksendung von Waren geht. Und besonders in Deutschland ist es für Kunden sehr wichtig, im Netz sehr einfach und bequem einkaufen und Artikel zurückgeben zu können. Vor diesem Hintergrund haben wir Ebay Plus in Deutschland gestartet. Andererseits sehen wir derzeit großes Wachstum bei Abonnement-Modellen und Streaming-Angeboten. Dadurch verändert sich die Art und Weise, wie Medieninhalte konsumiert werden. Bei Ebay Plus verbinden wir nun diese beiden Trends. Wir bieten unseren Plus-Kunden zunächst für die kommenden sechs Monate Zugang zum E-Book-Abonnement Tolino Select unseres Partners Thalia.

Herr Busch, Thalia ist im Vergleich zu einem Riesen wie Ebay ein eher kleiner Player – haben Sie keine Sorge, dass sich Ihr neuer Partner mit Wissen vollsaugt und dann später das Geschäft lieber allein macht?

Michael Busch: Nein, die Sorge habe ich ganz und gar nicht. Wir profitieren von einander und stehen nicht im direkten Wettbewerb. Sollte Ebay jemals E-Books einführen wollen, könnte die Weiterführung der Partnerschaft sicher schwierig werden. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Die Zusammenarbeit insgesamt hat über das konkrete Projekt hinaus für uns eine große Bedeutung.