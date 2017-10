Nach dem Ausscheiden von Konzernleiter Jerry Storch gibt es nun ein erstes Konzept zur Schuldentilgung: Der Verkauf wertvoller Immobilien und der Einstieg eines neuen Investors sollen 1,1 Milliarden US-Dollar einbringen.

Die angeschlagene Kaufhof-Mutter Hudson's Bay Company (HBC) will sich durch den Verkauf einer Prunk-Immobilie in Manhattan und den Einstieg eines Finanzinvestors sanieren. Der Deal werde die Schulden insgesamt um 1,3 Milliarden US-Dollar (1,1 Mrd Euro) reduzieren, teilte HBC am Dienstag in Toronto mit. Die Vereinbarung mit der Beteiligungsgesellschaft RhoneCapital sieht demnach eine 500 Millionen Dollar schwere Finanzspritze in Form einer Aktienbeteiligung in Höhe von knapp 22 Prozent vor.

Anzeige

Weitere rund 850 Millionen Dollar sollen durch den Verkauf der Flaggschiff-Filiale der HBC-Tochter Lord & Taylor in New York an den RhoneCapital-Partner WeWork Property Advisors erlöst werden. Das Gebäude ist eine Ikone der berühmten Einkaufsstraße 5th Avenue.

Kaufhof-Eigner : Hudson's-Bay-Company-Chef schmeißt hin Der Chef des Kaufhof-Mutterkonzerns Hudson's Bay Company verlässt das Unternehmen - wohl auch wegen der Probleme um Kaufhof. HBC versucht die Belegschaft zu beruhigen, aber auch die Investoren machen Druck.

An anderen Standorten - etwa im Frankfurter Galeria-Kaufhof-Haus sowie in HBC-Filialen in den kanadischen Metropolen Toronto und Vancouver - soll WeWork im Rahmen von Leasing-Verträgen Ladenfläche abnehmen.