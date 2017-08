Media-Markt-Gründer Erich Kellerhals hat die Ceconomy AG, unter deren Dach die von der Metro abgespaltenen Mediamarkt- und Saturn-Märkte firmieren, bei der Finanzaufsicht BaFin wegen des Verdachts auf Marktmanipulation angezeigt. Das berichtet die WirtschaftsWoche in ihrer kommenden Ausgabe. Hintergrund ist die Übernahme von 24 % am französischen Wettbewerber Fnac Darty durch Ceconomy am 26. Juli. Der Kurs der Ceconomy-Aktie stieg damals, auch getrieben von der Erwartung der Investoren, Ceconomy werde noch mehr Anteile erwerben und den europäischen Elektronikmarkt konsolidieren.

Kellerhals Firma Convergenta Invest erklärte damals dazu, „dass aufgrund der vereinbarten - und unstreitig auch nach der Aufspaltung der früheren Metro AG weiterhin bestehenden - rechtlichen Bindungen zwischen der Ceconomy und der Convergenta Invest ein Erwerb einer maßgeblichen Beteiligung von über 25 % an einem Wettbewerbsunternehmen, zu denen auch Fnac Darty gehört, nicht möglich ist.“ Eine Ceconomy-Sprecherin hatte daraufhin bestritten, dass es eine derartige Beschränkung gebe.