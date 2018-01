Im Verwaltungsrat des vom Bilanzskandal gebeutelten Möbelhändlers Steinhoff gibt es erneut einen Wechsel. Jayendra Naidoo ziehe sich aus dem Kontrollgremium des Poco-Mutterkonzerns zurück und werde sich auf sein Mandat bei der in Südafrika börsennotierten Tochter Steinhoff Africa Retail STAR konzentrieren, teilte der zweitgrößte Möbelkonzern hinter Ikea am Donnerstag mit.

Der deutsch-südafrikanische Möbelhändler steht massiv unter Druck der Banken, nachdem Zweifel an seinen Bilanzen vor allem im Europa-Geschäft aufgekommen waren. Das hat den Kurs der im MDax und an der südafrikanischen Börse notierten Steinhoff-Aktie einbrechen lassen. Zu den größten Gläubigern des Konzerns mit deutschen Wurzeln gehören die US-Banken JPMorgan, Citi und Bank of America, aber auch HSBC , die Commerzbank und UniCredit.