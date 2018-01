Kurz vor Weihnachten tauchte am Schwarzen Brett im Aufenthaltsraum am Stammsitz des Feinkostherstellers Homann ein Schreiben der Geschäftsleitung auf. Betreff: „Projektstand Iris“. „Iris“ steht für die Umsiedlung Homanns vom bisherigen Standort im niedersächsischen Dissen nach Sachsen. Ein Multi-Millionen-Euro-Unterfangen, das das Unternehmen aus der Firmengruppe von Milchmilliardär Theo Müller seit Monaten beschäftigt.

Der Inhaber hofft auf fallende Kosten am neuen Standort, ein Großteil der Belegschaft fürchtet den Wegzug in die Diaspora. Doch nun hieß es in dem knappen Schrieb, dass sich das Projekt nach Abschluss von Interessenausgleich und Sanierungsplan in einer Überprüfungsphase befindet. Weitere Details wurden nicht genannt. Aber „Überprüfungsphase“, das klang nicht wie Fortgang nach Plan. Auch ein Müller-Sprecher bleibt kryptisch: „Wir haben festgestellt, dass sich gewisse Rahmenbedingungen für das Projekt geändert haben, deshalb findet diese Überprüfung statt.“ Mehr gebe es dazu nicht zu sagen.