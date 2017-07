Unilever setzt höhere Preise durch und steigert so den Umsatz. Damit übertrifft der Produzent von Knorr-Fertigsuppe und Dove-Duschgel die Erwartungen der Analysten.

Höhere Preise treiben Umsatz bei Unilever an

Der Umsatz stieg so um 5,5 Prozent auf 27,7 Milliarden Euro, wie der niederländisch-britische Konzern mitteilte. Organisch - also bereinigt um Wechselkurseffekte sowie Zu- oder Verkäufe - betrug das Wachstum 3 Prozent. Unilever konnte dabei in allen Bereichen das Wachstum aus eigener Kraft steigern. Besonders deutlich legte der Konzern bei Erfrischungen zu - um 6,1 Prozent, dank starker Verkäufe von Ben & Jerrys- oder Magnum-Eiscreme.