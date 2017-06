 Bayer schwächelt – Aktie verliert deutlich

Eigentlich sollte es im Geschäft mit Saatgut und Pflanzenschutz 2017 langsam wieder aufwärts gehen. So hatten die Bayer-Manager sich das vorgestellt. Doch zumindest für den wichtigen Agrarmarkt Brasilien trifft das bislang nicht zu. Bayer räumte am Freitag ein, dass die Verkäufe dort stocken und sprach von „unerwartet hohen Warenbeständen im Bereich Pflanzenschutz nach Abschluss der Erntesaison in Brasilien“.

Die Konsequenz: Im Agrargeschäft Crop Science reduziert sich der bereinigte Betriebsgewinn (vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereinflüssen) einmalig um 300 bis 400 Millionen Euro. Während Bayer schwächelt, hatte das Übernahme-Objekt Monsanto vor wenigen Tagen gute Zahlen vorgelegt.