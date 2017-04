Der am Freitag von der Polizei festgenommene Siemens-Mitarbeiter ist niederländischer Staatsbürger und arbeitet seit 1985 für den deutschen Konzern in den Niederlanden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft in Amsterdam der WirtschaftsWoche.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war der 65-jährige von der Polizei am Bahnhof Almelo festgenommen worden als er einen Zug in Richtung Flughafen Amsterdam besteigen wollte. Der Mann war auf dem Weg nach China. Er steht in Verdacht, professionell für chinesische Auftraggeber den Siemens-Konzern ausspioniert zu haben. Betriebsgeheimnisse von Siemens soll er an einen chinesischen Konkurrenten verkauft haben.