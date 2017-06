Eigentlich wollte der Industrieverband Hartschaum (IVH) zu dem Brand des Grenfell-Hochhauses in London, bei dem kürzlich mindestens 79 Menschen starben, schweigen. Eine Bewertung dieser Katastrophe solle „auf Basis konkreter Fakten erfolgen“. Doch mittlerweile wurde den Lobbyisten der Dämmstoffindustrie klar, dass sie sich nicht länger wegducken können, da „die öffentliche Diskussion in Deutschland über dieses Unglück in vollem Gange ist“.

Die Wärmedämmer stehen schon seit einiger Zeit in der Kritik. Mieter stöhnen unter den hohen Kosten, die der Trend zum Energiesparen auslöst und die sie tragen müssen. Förderprogramme wurden zurückgedreht. Der Brand in London schürt weitere Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Dämmwahns – da kann der deutsche Branchenverband IVH noch so oft beteuern, dass Dämmmaterialien in Deutschland ganz anders verbaut werden als bei dem Londoner Haus.