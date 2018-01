Tatsächlich müssen sich die Waffenbauer mit deutlich mehr Bürokratie herumschlagen als ihre Konkurrenten im Ausland. Selbst kleinste technische Änderungen ziehen oft eine Reihe behördlicher Auflagen nach sich. Zudem gelten in Deutschland auch für Kriegsgerät zivile Normen wie die Arbeitsstättenverordnung. Das hat zur Folge, dass die Luft im Panzer auch im Gefecht so rein bleiben muss wie in einer Berliner Amtsstube. Selbst Großprojekte werden so zu Zuschussgeschäften. KMW und Rheinmetall etwa zahlten nach Angaben eines Insiders beim Bau des Transportpanzers Boxer bislang rund 150 Millionen Euro drauf.

Staatssekretärin Suder hat zwar Erleichterung versprochen. Trotz einiger Fortschritte ist die Branche aber noch lange nicht zufrieden. „Sie ist bisher nicht tief genug vorgedrungen in das Gestrüpp, durch das wir uns schlagen müssen“, sagt ein führender Rüstungsmanager.