Wie sehr die industriellen Verwerfungen IBM durchgeschüttelt haben, erwies sich einmal mehr Ende Januar, als IBM ein Prozent Umsatzminus meldete. Damit hat „Big Blue“ nunmehr 19 Quartale in Folge sinkende Erlöse verzeichnet. Anders ausgedrückt: Das letzte Umsatzplus gab es Ende 2011; seitdem geht’s abwärts, von fast 107 Milliarden Dollar 2011 bis nur noch gut 80 Milliarden Dollar 2016. Der Konzern befinde sich „auf der Rometty-Rutsche“, frotzeln Arbeitnehmervertreter aus Deutschland, in Anlehnung an den optisch genau daran erinnernden Langfristchart des IBM-Umsatzes (siehe Grafik).

Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der Mitarbeiter von gut 430.000 auf zuletzt rund 378.000 – minus zwölf Prozent. Noch heftiger war der Mitarbeiterschwund in Deutschland: Im September ließ Rometty-Statthalterin Martina Koederitz aus der Deutschlandzentrale in Ehningen bei Stuttgart Kündigungen an rund 600 Mitarbeiter verschicken – die ersten betriebsbedingten seit Jahren. Zwischen 2007 und 2015 hatte IBM nach Berechnungen der WirtschaftsWoche die Belegschaft in Deutschland durch Freiwilligenprogramme um gut ein Fünftel auf rund 16.500 reduziert.