Warum wollten Sie raus?

Die Vermögen, die dort genannt werden, basieren auf den Unternehmenswerten. Und gleichzeitig entsteht der Eindruck, wir würden im Keller Dukaten sammeln. Es wird nicht beachtet, dass dieser Reichtum in Unternehmen drinsteckt, die eine volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung haben.

Aber wir haben doch ein Problem: Viele Menschen sehen eine steigende soziale Ungleichheit.

Ich sehe, dass zunehmend eine Entfremdung zwischen Bevölkerung und Politik, Wirtschaft, Medien und Wissenschaft stattfindet. Das fängt lokal an. Wird beispielsweise ein Verkehrsprojekt vorgestellt und Bürger melden ihre Einsprüche und Kritik an, dann ist es oft so, dass das Projekt einfach verteidigt und hinterher so umgesetzt wird. Das ist keine Partizipation. Die Menschen müssen sich doch wiederfinden in den politischen Prozessen.