Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben nach dem langen Osterwochenende eher zaghaft zugegriffen. Der Dax rückte am Dienstag im frühen Handel um 0,10 Prozent auf 12 121,34 Punkte vor. Am Donnerstag - dem letzten Handelstag vor Ostern - hatte der deutsche Leitindex noch 0,4 Prozent eingebüßt und in der Karwoche insgesamt knapp 1 Prozent verloren. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen abbildet, stieg am Dienstag um 0,17 Prozent auf 24 314,01 Zähler. Der Technologie-Index TecDax gewann 0,12 Prozent auf 2025,08 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich kaum verändert.

Für etwas Schwung sorgten die Kursgewinne der Wall Street vom Ostermontag sowie positive Konjunktursignale aus China. Die dortige Wirtschaft ist im ersten Quartal unerwartet deutlich gewachsen. Gebremst wurde die Kauflaune der Anleger aber von politischen Unwägbarkeiten wie der Nordkorea-Krise, der französischen Präsidentschaftswahl am kommenden Wochenende und dem Verfassungsreferendum in der Türkei.