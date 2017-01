An dieser Stelle wurde mehrmals die These vertreten, dass die Anlagemärkte die Krise in Europa längst als Realität akzeptiert haben, eben weil diese Krise schon seit Jahren virulent ist. Das heißt aber nicht, dass in den Aktienmärkten schon der Zerfall der EU und das Auseinanderfliegen des Euros stecken.

Natürlich müssen nicht automatisch alle fünf Jahre die Kurse krachen. Dennoch steigt an den Märkten mit der Dauer des Aufschwungs auch das Risiko schwerer Rückschläge. Der Grund liegt in der Natur der Börse: Kapitalmärkte nehmen nicht nur die reale Entwicklung vorweg, sie überzeichnen sie auch. Und wenn eine solche Übertreibung offensichtlich wird, kann es schnell und sehr dynamisch in die andere Richtung gehen. Das war schon immer so an den Börsen: von der Tulpenzwiebel-Hausse in den 1630er-Jahren über die Jubelzeit 2000 bis zur Finanzkrise. Faktisch stellt sich also nicht die Frage, ob der nächste Crash kommt, sondern wann er kommt.