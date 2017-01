Risiko im klassischen Sinne bedeutet Volatilität, das ist der hektische Anstieg der Kursausschläge – in welche Richtung auch immer. Auch schnell steigende Kurse sind so gesehen ein Risiko: Viele Investoren sind nicht so stark investiert, wie sie eigentlich sein wollen; andere (wie seit einiger Zeit George Soros) werden mit ihren Spekulationen auf dem falschen Fuß erwischt. Beides heizt die Schwankungen an den Märkten zusätzlich an. So müssen die einen höheren Kursen nachlaufen, die sie eigentlich nicht bezahlen wollten; die anderen müssen sich schnell eindecken, damit sie nicht noch tiefer ins Minus rutschen. Beides führt zu einer Beschleunigung des Trends, die sich immer mehr von den wirtschaftlichen Realitäten entfernt.

Und es gibt derzeit niemanden, der die Märkte so hin- und hertreibt, wie Trump mit seiner Unberechenbarkeit. Das hält mittlerweile nicht nur seine Gegner in Atem. Auch Mitstreiter bekommen Magenschmerzen, wenn Trump über Nacht plötzlich gegen Russland argumentiert oder Folter als legitim bezeichnet.