Von überzeugten Aktienanlegern wird der Anstieg an den Anleihemärkten gern belächelt. Dabei ist die langfristige Performance im RexP, in den Kurse und Kupons deutscher Staatsanleihen einfließen, durchaus auf der Höhe des Dax. Mehr noch: Im großen Bild sind beide Trends Bestandteile ein und derselben Hausse an den Wertpapiermärkten. Noch nie in der bundesrepublikanischen Geschichte kam es zu einem nachhaltigen Börsenaufschwung ohne stabilen Anleihemarkt. Wenn nun aber die Hausse bei den Anleihen zu Ende geht, wächst automatisch für den Aktienmarkt das Risiko.

Der große Aufwärtstrend an den Börsen, in dem wir uns immer noch befinden, hat seine Wurzeln Anfang der Achtzigerjahre. Damals begannen zwei entscheidende Megatrends, die – zum Teil - heute noch anhalten: die Entfesselung wirtschaftlicher Kräfte durch Deregulierung, Globalisierung und mehr Marktwirtschaft, sowie der Rückgang der Zinsen. Selbst große Industriestaaten zahlten damals zweistellige Jahresrenditen für ihre Anleihen.

Auch bei zehnjährigen Bundesanleihen, die erst bei 0,5 Prozent rentieren, sind erste Wendemanöver sichtbar. Zwar sollte der Renditeanstieg hier in den nächsten Monaten nicht über die Ein-Prozent-Marke hinausgehen, doch die alte Mechanik stets sinkender Renditen ist dahin.

Ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor sind die Notenbanken: In den USA könnte es zu einem Konflikt zwischen Fed und Trump kommen. In Europa stellt sich die Frage, welche Richtung die EZB verfolgt in der Zeit nach Draghi. Und was passiert mit der Notenbankpolitik, wenn sich die divergierende Entwicklung in Europa noch verschärft?

Zweites Risiko: Gewinnenttäuschungen bei Unternehmen

Die amerikanische Caterpillar-Aktie gehört seit Monaten zu den Favoriten der Anleger. Zunächst profitierte sie vom Comeback der Bergbauunternehmen, die schweres Gerät brauchen. Dann von der Hoffnung auf den neuen Infrastruktur- und Bauboom. Der Haken daran: Bisher macht sich dies in den Unternehmenszahlen nicht bemerkbar – im vierten Quartal 2016 sind sogar hohe Verluste entstanden.