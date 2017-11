Die heftige Korrektur am deutschen Aktienmarkt, in der der Dax in sieben Tagen 700 Punkte verlor, ist wesentlich auf schwächere Zahlen und zum Teil verhaltene Prognosen der Unternehmen zurückzuführen. Ein Grund dafür ist der wiedererstarkte Euro, der den im Dax vertretenen Exporteuren das Leben schwer macht. Für US-Unternehmen fiel das dritte Quartal wesentlich besser aus. Auch an der Börse verläuft die Korrektur in den USA glimpflicher als hierzulande.