So etwas hat es wohl noch nie gegeben: Da ist der Chef der Börse, Kengeter, der Aktien seines Unternehmens kauft. Da ist die Staatsanwaltschaft, die der Börse schwarz auf weiß mitteilt: das war wohl Insiderhandel. Und da ist die Aufsicht, die sich dazu veranlasst sieht, zu prüfen, ob Kengeter überhaupt noch als Chef der Deutschen Börse geeignet ist. Da ist die Börse, die öffentlich behauptet, das Verfahren gegen Kengeter könnte eingestellt werden – und eine Staatsanwaltschaft, die sagt, das sei längst nicht ausgemacht. Doch der Angeschossene, Kengeter, klebt an seinem Stuhl.

Blicken wir zurück: Aufsichtsratschef Joachim Faber soll Kengeter einst geholt haben, weil er dem Investmentbanker zugetraut haben soll, endlich einen großen Deal für die Börse einfädeln zu können. Doch einer wie Kengeter, der einst das Investmentbanking der Schweitzer Bank UBS leitete, dürfte wohl kaum für kleines Geld zu haben sein. Faber initiierte also ein spezielles Kaufprogramm auf Aktien der Börse. Der Aufsichtsrat machte den Weg frei – am 14. Dezember 2015 war es soweit: Kengeter kaufte Aktien der Deutschen Börse im Wert von 4,5 Millionen Euro. Aktien im gleichen Wert schenkte ihm die Börse zum Dank obendrauf.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem CEO Kengeter in einem Brief Insiderhandel vor. Die Aufsicht prüft nun seine Zuverlässigkeit – und kann ihn abberufen.

Doch sowohl das Timing von Kengeter als auch das von Faber war schlecht: Faber persönlich soll erst wenige Tage zuvor, am 3. Dezember 2015, über die Fusionspläne mit der London Stock Exchange (LSE) verhandelt haben. An diesem Tag hatte er sich Recherchen der WirtschaftsWoche zufolge mit dem LSE-Chairman Donald Brydon in London getroffen. Bei diesen Gesprächen sollen die beiden bereits festgezurrt haben, dass der Sitz der zusammengeschlossenen Börse in UK sein solle. Die Staatsanwaltschaft bewertet dies offenbar bereits als Insiderwissen.

Dass die Fusion zustande kommt, war an diesem Tag demnach hinreichend wahrscheinlich. In einem Brief, den die Behörde der Börse am 18. Juli übermittelt hat, heißt es, Kengeter habe gegen das „Erwerbsverbot“ verstoßen, weil er „unter Verwendung einer Insiderinformation Insiderpapiere erwarb“. Dem Schreiben der Staatsanwaltschaft zufolge habe er sogar mit „bedingtem Vorsatz“ gehandelt, da er als „Verhandlungsführer“ der Deutschen Börse „um das Entstehen einer Insiderinformation bei Fortgang der Gespräche“ nach dem 3. Dezember 2015 gewusst habe. Die Börse äußert sich dazu gegenüber der WirtschaftsWoche nicht, weist Vorwürfe der Staatsanwaltschaft aber in einer Adhoc-Meldung zurück.