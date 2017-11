Das sagt schon viel aus über den Mann, der nun am ersten Januar tatsächlich an die Spitze des Eschborner Dax-Konzerns rückt. An den 57-jährigen Chef der HypoVereinsbank erst mal nur wenige gedacht. Immer wieder fielen dagegen die Namen von Bankerin Dorothee Blessing, Ergo-Chef Markus Rieß, Deutsche-Bank-Vorstand Marcus Schenck und sogar abwegige Kandidaten wie der frühere Staatssekretär Jörg Asmussen und der bei Bilfinger krachend gescheiterte Ex-Ministerpräsidenten Roland Koch wurden immer mal wieder genannt.

Dass Weimer beim lustigen Kandidatenraten nur selten vorkam, hat ganz sicher nichts mit seiner Qualifikation zu tun. Ein Abgleich mit dem von Börse-Aufsichtsratschef Joachim Faber formulierten Stellenprofil lässt ihn sogar als logische Wahl erscheinen. Als früherer Berater und Goldman-Sachs-Banker kennt er die Finanzwelt inhaltlich und persönlich bestens, anders als Kengeter hat er die schnelle Welt des Investmentbankings nun aber schon seit fast zehn Jahren hinter sich gelassen. Mit der HVB hat er zwar nur die Tochter eines italienischen Konzerns, aber doch ein großes Unternehmen mit eher traditionellem Geschäftsmodell geführt, Kontakt zu den Aufsichtsbehörden hat er in der Funktion reichlich gehabt. Und seine Bilanz in München lässt sich durchaus sehen.

Weimer ist jedoch zuletzt schlicht ein wenig in Vergessenheit geraten. Das lag auch an den Vorgaben der Konzernmutter aus Mailand, die ihm etwa Interviews und Pressekonferenzen untersagt hatte. Zu viel Selbstständigkeit war Konzernchef Jean-Pierre Mustier suspekt. Der frühere Berufssoldat nahm die HVB an die kurze Linie. Mit Weimer hatte er schon in der Vergangenheit durchaus mal über Kreuz gelegen, zuletzt pflegten beide aber ein professionelles Arbeitsverhältnis. Gerade erst hatte der HVB-Chef seinen Vertrag bis 2020 verlängert.

Dass er trotzdem für einen neuen Job ansprechbar sein würde, war in der Finanzwelt seit Jahren ein offenes Geheimnis. So hatte Weimer sich durchaus Hoffnungen auf den Chefposten bei der Commerzbank gemacht, war da aber nie ernsthaft im Rennen. Der dynamische Manager macht weiter seinen Job, wirkte zuletzt mitunter aber etwas frustriert. So verließ er etwa vorzeitig einen Abendtermin mit dem Hinweis, dass er noch etwas anderes, besseres vorhabe. Dass ihn die Vorgaben aus Mailand ausbremsten, war auch bei einem Abendessen in Frankfurt spürbar. Da rollte er bei den dahin genuschelten Ausführungen von Mustiers Vorgänger Federico Ghizzoni immer gelangweilter die Augen.