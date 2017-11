Die einfachste Variante: Euroscheine an einem Bitcoin-Automaten gegen die Kryptowährung eintauschen. Dafür brauchen Anleger lediglich eine App auf dem eigenen Smartphone, eine sogenannte Bitcoin-Wallet. Darin ist die persönliche Bitcoin-Kontonummer enthalten. Die wird als QR-Code am Automaten gescannt, wie Waren an der Supermarktkasse, und schon landet der eingezahlte Eurobetrag auf dem App-Konto.

Problem: Die Apps dienen meist lediglich zum Bezahlen. Wer seine Bitcoins handeln möchte, braucht Anschluss an eine Börse. Noch größeres Problem: In Deutschland gibt es keine öffentlichen Bitcoin-Automaten. Wenn überhaupt, dürfen sie nur in privaten Räumen betrieben werden. Auf der Website coinatmradar.com finden Bitcoin-Interessierte aber eine Karte mit über 1700 Bitcoin-Automaten weltweit. Die nächsten stehen in den Niederlanden, Belgien, der Schweiz, Österreich und Tschechien.