Wer den risikoscheuen deutschen Sparern einen gehörigen Schauer versetzen will, nennt den Namen Mario Draghi. Wer den risikoscheuen deutschen Versicherern einen Schrecken einjagen will, nennt ebenso nur den Namen des Präsidenten der Europäischen Zentralbank. Der Grund: Jahrzehntelang konnte die traditionell konservativ anlegende Versicherungsbranche hohe Garantiezins-Versprechen einlösen – dank gut verzinster Staatsanleihen. Doch heute, da der Leitzins bei 0,0 Prozent liegt und selbst die Rendite für eine zehnjährige deutsche Bundesanleihe nur 0,3 Prozent abwirft, haben sich die Zeiten geändert. „Was die EZB betreibt, ist finanzielle Repression“, sagte Allianz -Chef Oliver Bäte in einem Interview.

Eine Alternative muss her. Und die finden Versicherer offenbar zunehmend am Immobilienmarkt. Wie eine Untersuchung von EY Real Estate unter 35 Versicherungsunternehmen herausfand, ist die Immobilienquote von 6,0 Prozent im Jahr 2009 auf aktuell 9,7 Prozent gestiegen. Noch in diesem Jahr könnte sie erstmals auf den Rekordwert von 10,7 Prozent schnellen. Dietmar Fischer, Partner bei EY und Studienautor, macht dies vor allem an einer Entwicklung fest: „Den Versicherern gehen wegen des anhaltenden Zinstiefs die Alternativen aus.“

Im Schnitt hielten die Versicherer 3,6 Milliarden Euro an Anlageklassen in Immobilien. Das Gesamtvolumen belaufe sich auf rund 110 Milliarden Euro. „Trotz steigender Preise zählen Immobilieninvestments weiter zu den Anlageklassen, die in der Assekuranz am stärksten ausgebaut werden“, sagt Dietmar Fischer.

So peilt etwa die Gothaer nach eigenem Bekunden in diesem Jahr eine Immobilienquote von 10,0 Prozent an. Derzeit liegt sie noch bei 8,9 Prozent. Für den Sprung hat sie 400 Millionen Euro im Budget eingeplant. Bereits im Jahr 2015 hatte die HanseMerkur ihr Ziel ausgegeben, verstärkt in Sachwerte und allen voran Immobilien zu investieren. Binnen weniger Jahre hat die Hamburger Versicherung ihre Immobilienquote bis 2016 auf knapp zehn Prozent verdoppelt.