Mehrere Hundert Euro Ersparnis möglich

Die Auswahl einer besonders günstigen Kfz-Versicherung lohnt sich. Selbst zwischen den jeweils zehn besten Kfz-Versicherungen im WirtschaftsWoche-Vergleich ergeben sich je nach Musterfall schon Beitragsunterschiede von mindestens 50 Euro (Kleinwagen) bis zu 420 Euro (Oberklasse) im Jahr. Zwischen dem teuersten und dem günstigsten Angebot kann aber deutlich größeres Sparpotenzial bestehen, zum Teil mehr als 2000 Euro für einen Fahranfänger. Dass je nach Fahrerprofil mal die eine, mal die andere Versicherung den günstigsten Schutz anbietet, ist in allen Jahren zu beobachten. Ins Auge stach den Softfair-Analysten nur ein Versicherer: „Auffällig war in diesem Jahr die Allianz, die insbesondere im hochpreisigen Bereich, also bei der Versicherung von Oberklasse-Fahrzeugen und SUV, im Vergleich zum Vorjahr deutlich günstiger geworden ist und daher auch öfter unter den Top-Ergebnissen auftaucht“, berichtet Dittrich.

Die günstigsten Versicherungen für die Kompakt- und Mittelklasse Beispiel: Audi A4 Avant 2.0 TDI Ambition Fahrzeug: Audi A4 Avant 2.0 TDI Ambition Erstzulassung / Erwerb: 12.09.2015 / 02.11.2016

Neuwert: 37.000 EUR

Wohnort des Halters: 50823 Köln

Fahrzeughalter: weiblich, *09.09.1975

Familienstand: verheiratet

Führerschein seit: 26.04.2005

Versicherungsbeginn: 01.01.2018

SF-Klasse Haftpflicht: SF 10

Deckung Haftpflicht: 100 Mio. € je Schaden

Schutzbrief: egal

Selbstbeteiligung Teilkasko: 150 € Quelle: Softfair, 27. Oktober 2017

Platz 1: VHV Klassik-Garant Versicherung: VHV Allgemeine Versicherung AG Tarif: VHV Klassik-Garant

Deckung Haftpflicht: 100 Mio. Euro je Schaden

Deckung Personenschäden: 12 Mio. Euro / Person

Mallorca-Police: Deckung wie in der Haftpflichtversicherung

Neuwertentschädigung: 14 Monate bei Entwendung / 14 Monate bei Totalschaden

Kaufwertentschädigung: 14 Monate bei Entwendung / 14 Monate bei Totalschaden

Verzicht auf Einwand grober Fahrlässigkeit: kein Verzicht bei: Alkohol, Drogen , grob fahrlässige Ermöglichung des Diebstahls

Kollision mit Tieren: Tiere aller Art

Beitragsfrei mitversicherter Mehrwert: unbegrenzter Wiederbeschaffungswert

Werkstattbindung: ohne Werkstattbindung Jahresbeitrag: 773,20 Euro

Platz 2: EUROPAgo Basis Versicherung: EUROPAgo Tarif: Basis

Deckung Haftpflicht: 100 Mio. Euro je Schaden

Deckung Personenschäden: 12 Mio. Euro / Person

Mallorca-Police: -

Neuwertentschädigung: 3 Monate bei Entwendung / 3 Monate bei Totalschaden

Kaufwertentschädigung: -

Verzicht auf Einwand grober Fahrlässigkeit: -

Kollision mit Tieren: Haarwild nach Bundesjagdgesetz

Beitragsfrei mitversicherter Mehrwert: bis 5000 Euro Gesamtneuwert

Werkstattbindung: ohne Werkstattbindung Jahresbeitrag: 813,37 Euro

Platz 3: Nürnberger Autovers. (GAV) Versicherung: GARANTA Versicherungs-AG Tarif: Nürnberger Autovers. (GAV)

Deckung Haftpflicht: 100 Mio. Euro je Schaden

Deckung Personenschäden: 12 Mio. Euro / Person

Mallorca-Police: 1,5 Mio. Euro je Schadensereignis

Neuwertentschädigung: 6 Monate bei Entwendung / 6 Monate bei Totalschaden

Kaufwertentschädigung: 0 Monate bei Entwendung / 6 Monate bei Totalschaden

Verzicht auf Einwand grober Fahrlässigkeit: kein Verzicht bei: Alkohol, Drogen , grob fahrlässiger Ermöglichung des Diebstahls, ungeeigneter Kfz-Bereifung

Kollision mit Tieren: Haarwild, Pferde, Rinder, Schafe und Ziegen

Beitragsfrei mitversicherter Mehrwert: bis 5000 Euro Gesamtneuwert

Werkstattbindung: ohne Werkstattbindung Jahresbeitrag: 816,40 Euro

Platz 4: AXA mobil kompakt Versicherung: AXA Versicherung AG Tarif: AXA mobil kompakt

Deckung Haftpflicht: 100 Mio. Euro je Schaden

Deckung Personenschäden: 15 Mio. Euro / Person

Mallorca-Police: Fahrerschutzversicherung enthalten

Neuwertentschädigung: 12 Monate bei Entwendung / 12 Monate bei Totalschaden

Kaufwertentschädigung: 12 Monate bei Entwendung / 12 Monate bei Totalschaden

Verzicht auf Einwand grober Fahrlässigkeit: kein Verzicht bei: Alkohol, Drogen , grob fahrlässige Ermöglichung des Diebstahls

Kollision mit Tieren: Tiere aller Art

Beitragsfrei mitversicherter Mehrwert: bis 5000 Euro Gesamtneuwert

Werkstattbindung: ohne Werkstattbindung Jahresbeitrag: 826,17 Euro

Platz 5: VHV Kl.+Exklusiv Versicherung: VHV Allgemeine Versicherung AG Tarif: VHV Kl.+Exklusiv

Deckung Haftpflicht: 100 Mio. Euro je Schaden

Deckung Personenschäden: 12 Mio. Euro / Person

Mallorca-Police: Deckung wie in der Haftpflichtversicherung

Neuwertentschädigung: 24 Monate bei Entwendung / 24 Monate bei Totalschaden

Kaufwertentschädigung: 14 Monate bei Entwendung / 14 Monate bei Totalschaden

Verzicht auf Einwand grober Fahrlässigkeit: kein Verzicht bei: Alkohol, Drogen , grob fahrlässige Ermöglichung des Diebstahls

Kollision mit Tieren: Tiere aller Art

Beitragsfrei mitversicherter Mehrwert: unbegrenzter Wiederbeschaffungswert

Werkstattbindung: ohne Werkstattbindung Jahresbeitrag: 828,71 Euro

Beispiel: Mercedes C 200 T BT Avantgarde Fahrzeug: Mercedes C 200 T BT Avantgarde Erstzulassung / Erwerb: 12.09.2015 / 02.11.2016

Neuwert: 34.000 EUR

Wohnort des Halters: 51545 Waldbröl

Fahrzeughalter: weiblich, *09.09.1975

Familienstand: verheiratet

Führerschein seit: 26.04.2005

Versicherungsbeginn: 01.01.2018

SF-Klasse Haftpflicht: SF 10

Deckung Haftpflicht: gesetzliche Deckung

Schutzbrief: egal

Selbstbeteiligung Teilkasko: 150 € Quelle: Softfair, 27. Oktober 2017

Platz 1: DA Direkt Mein Tarif Basis Versicherung: DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG Tarif: DA Direkt Mein Tarif Basis

Deckung Haftpflicht: gesetzliche Deckung

Deckung Personenschäden: 7,5 Mio. Euro / Person

Mallorca-Police: -

Neuwertentschädigung: -

Kaufwertentschädigung: 12 Monate bei Entwendung / 24 Monate bei Totalschaden

Verzicht auf Einwand grober Fahrlässigkeit: kein Verzicht bei: Alkohol, Drogen , grob fahrlässige Ermöglichung des Diebstahls

Kollision mit Tieren: Haarwild nach Bundesjagdgesetz

Beitragsfrei mitversicherter Mehrwert: bis 2500 Euro Gesamtneuwert

Werkstattbindung: ohne Werkstattbindung Jahresbeitrag: 800,04 Euro

Platz 2: Nürnberger Autovers. (GAV) Versicherung: GARANTA Versicherungs-AG Tarif: Nürnberger Autovers. (GAV)

Deckung Haftpflicht: gesetzliche Deckung

Deckung Personenschäden: 7,5 Mio. Euro / Person

Mallorca-Police: 1,5 Mio. Euro je Schadensereignis

Neuwertentschädigung: 6 Monate bei Entwendung / 6 Monate bei Totalschaden

Kaufwertentschädigung: 0 Monate bei Entwendung / 6 Monate bei Totalschaden

Verzicht auf Einwand grober Fahrlässigkeit: kein Verzicht bei: Alkohol, Drogen , grob fahrlässiger Ermöglichung des Diebstahls, ungeeigneter Kfz-Bereifung

Kollision mit Tieren: Haarwild, Pferde, Rinder, Schafe und Ziegen

Beitragsfrei mitversicherter Mehrwert: bis 5000 Euro Gesamtneuwert

Werkstattbindung: ohne Werkstattbindung Jahresbeitrag: 860,58 Euro

Platz 3: EUROPAgo Basis Versicherung: EUROPAgo Tarif: Basis

Deckung Haftpflicht: 100 Mio. Euro je Schaden

Deckung Personenschäden: 12 Mio. Euro / Person

Mallorca-Police: -

Neuwertentschädigung: 3 Monate bei Entwendung / 3 Monate bei Totalschaden

Kaufwertentschädigung: -

Verzicht auf Einwand grober Fahrlässigkeit: -

Kollision mit Tieren: Haarwild nach Bundesjagdgesetz

Beitragsfrei mitversicherter Mehrwert: bis 5000 Euro Gesamtneuwert

Werkstattbindung: ohne Werkstattbindung Jahresbeitrag: 863,82 Euro

Platz 4: AXA mobil kompakt Versicherung: AXA Versicherung AG Tarif: AXA mobil kompakt

Deckung Haftpflicht: gesetzliche Deckung

Deckung Personenschäden: 7,5 Mio. Euro / Person

Mallorca-Police: Deckung wie in der Haftpflichtversicherung

Neuwertentschädigung: 12 Monate bei Entwendung / 12 Monate bei Totalschaden

Kaufwertentschädigung: 12 Monate bei Entwendung / 12 Monate bei Totalschaden

Verzicht auf Einwand grober Fahrlässigkeit: kein Verzicht bei: Alkohol, Drogen , grob fahrlässige Ermöglichung des Diebstahls

Kollision mit Tieren: Tiere aller Art

Beitragsfrei mitversicherter Mehrwert: bis 5000 Euro Gesamtneuwert

Werkstattbindung: ohne Werkstattbindung Jahresbeitrag: 872,99 Euro

Platz 5: Europa Komfort Versicherung: EUROPA Versicherung AG Tarif: Europa Basis

Deckung Haftpflicht: 100 Mio. Euro je Schaden

Deckung Personenschäden: 12 Mio. Euro / Person

Mallorca-Police: -

Neuwertentschädigung: 3 Monate bei Entwendung / 3 Monate bei Totalschaden

Kaufwertentschädigung: -

Verzicht auf Einwand grober Fahrlässigkeit: -

Kollision mit Tieren: Haarwild nach Bundesjagdgesetz

Beitragsfrei mitversicherter Mehrwert: bis 5000€ Gesamtneuwert

Werkstattbindung: ohne Werkstattbindung Jahresbeitrag: 875,04 Euro

15.000 Kilometer, sicherer Stellplatz Für die verglichenen Musterfälle galten in weiten Teilen einheitliche Anforderungen. So fahren alle Versicherten im Jahr 15.000 Kilometer, verfügen mindestens über einen Tiefgaragenstellplatz, haben für Haftpflicht- und Kaskoversicherung die Schadenfreiheitsklasse 10 (SF 10), der Versicherte ist der einzige Fahrer und die Selbstbeteiligung beträgt bei Teilkaskoschäden 150 Euro, und bei Vollkaskoschäden – sofern versichert - 300 Euro. Unterschiede gibt es hingegen bei Familienstand, Datum des Führerscheinerwerbs, Wohnort - was die Regionalklasse des Versicherten bestimmt - und vor allem beim Autotyp und dessen Kauf- beziehungsweise Neuwert. Die Höhe der Prämie hängt dabei von einer Vielzahl an Einzelfall-Kriterien ab. Zum Teil haben die Versicherten die Beitragshöhe aber auch selbst in der Hand. „Eine relativ hohe Auswirkung auf den Preis haben zum Beispiel die Leistungen Rabattschutz und Werkstattbindung, als auch die Definition des Fahrerkreises“, erklärt Dittrich . „Dagegen ist der Schutzbrief meist für eine Pauschale von etwa 20 Euro zu haben und sehr zu empfehlen.“ Solche Schutzbriefe bieten vergleichbar den Automobilclubs eine kostenlose Abschlepphilfe oder schnellen Krankentransport nach einem Unfall.

Die günstigsten Versicherungen für die Oberklasse Beispiel: BMW 750 i xDrive Fahrzeug: BMW 750 i xDrive Erstzulassung / Erwerb: 02.02.2015 / 02.11.2016

Neuwert: 100.000 Euro

Wohnort des Halters: 81245 München

Fahrzeughalter: männlich, *09.09.1968

Familienstand: verheiratet

Führerschein seit: 03.12.1988

Versicherungsbeginn: 01.01.2018

SF-Klasse Haftpflicht: SF 10

Deckung Haftpflicht: gesetzliche Deckung

Schutzbrief: egal

Selbstbeteiligung Teilkasko: 150 Euro Quelle: Softfair, 27. Oktober 2017

Platz 1: AXA mobil kompakt Versicherung: AXA Versicherung AG Tarif: AXA mobil kompakt

Deckung Haftpflicht: gesetzliche Deckung

Deckung Personenschäden: 7,5 Mio. Euro / Person

Mallorca-Police: Deckung wie in der Haftpflichtversicherung

Neuwertentschädigung: 12 Monate bei Entwendung / 12 Monate bei Totalschaden

Kaufwertentschädigung: 12 Monate bei Entwendung / 12 Monate bei Totalschaden

Verzicht auf Einwand grober Fahrlässigkeit: kein Verzicht bei: Alkohol, Drogen , grob fahrlässige Ermöglichung des Diebstahls

Kollision mit Tieren: Tiere aller Art

Beitragsfrei mitversicherter Mehrwert: bis 5000 Euro Gesamtneuwert

Werkstattbindung: ohne Werkstattbindung Jahresbeitrag: 1.579,30 Euro

Platz 2: BGV/Badische Basis Versicherung: BGV / Badische Versicherungen Tarif: BGV/Badische Basis

Deckung Haftpflicht: 100 Mio. Euro je Schaden

Deckung Personenschäden: 8 Mio. Euro / Person

Mallorca-Police: gesetzliche Deckung in Deutschland

Neuwertentschädigung: 6 Monate bei Entwendung / 6 Monate bei Totalschaden

Kaufwertentschädigung: -

Verzicht auf Einwand grober Fahrlässigkeit: -

Kollision mit Tieren: Haarwild nach Bundesjagdgesetz

Beitragsfrei mitversicherter Mehrwert: bis 5000 Euro Gesamtneuwert

Werkstattbindung: mit Werkstattbindung Jahresbeitrag: 1.726,35 Euro

Platz 3: HDI Motor Plus Versicherung: HDI Versicherung AG Tarif: HDI Motor Plus

Deckung Haftpflicht: gesetzliche Deckung

Deckung Personenschäden: 7,5 Mio. Euro / Person

Mallorca-Police: Deckung wie in der Haftpflichtversicherung

Neuwertentschädigung: 6 Monate bei Entwendung / 12 Monate bei Totalschaden

Kaufwertentschädigung: 12 Monate bei Entwendung / 12 Monate bei Totalschaden

Verzicht auf Einwand grober Fahrlässigkeit: kein Verzicht bei: Alkohol, Drogen, grob fahrlässiger Ermöglichung des Diebstahls

Kollision mit Tieren: Tiere aller Art

Beitragsfrei mitversicherter Mehrwert: bis 10.000 Euro Gesamtneuwert

Werkstattbindung: ohne Werkstattbindung Jahresbeitrag: 1.828,08 Euro

Platz 4: Württemberg. Kompakt-P Versicherung: Württembergische Versicherung AG Tarif: Württemberg. Kompakt-P

Deckung Haftpflicht: 100 Mio. Euro je Schaden

Deckung Personenschäden: 8 Mio. Euro / Person

Mallorca-Police: Deckung wie in der Haftpflichtversicherung

Neuwertentschädigung: 12 Monate bei Entwendung / 12 Monate bei Totalschaden

Kaufwertentschädigung: 12 Monate bei Entwendung / 12 Monate bei Totalschaden

Verzicht auf Einwand grober Fahrlässigkeit: -

Kollision mit Tieren: Haarwild, Federwild, Pferde, Rinder, Schafe, Waschbär, Ziege

Beitragsfrei mitversicherter Mehrwert: -

Werkstattbindung: mit Werkstattbindung Jahresbeitrag: 1.828,48 Euro

Platz 5: AXA mobil komfort Versicherung: AXA Versicherung AG Tarif: AXA mobil kompakt

Deckung Haftpflicht: gesetzliche Deckung

Deckung Personenschäden: 7,5 Mio. Euro / Person

Mallorca-Police: Deckung wie in der Haftpflichtversicherung

Neuwertentschädigung: 24 Monate bei Entwendung / 24 Monate bei Totalschaden

Kaufwertentschädigung: 24 Monate bei Entwendung / 24 Monate bei Totalschaden

Verzicht auf Einwand grober Fahrlässigkeit: kein Verzicht bei: Alkohol, Drogen , grob fahrlässige Ermöglichung des Diebstahls

Kollision mit Tieren: Tiere aller Art

Beitragsfrei mitversicherter Mehrwert: unbegrenzter Wiederbeschaffungswert

Werkstattbindung: ohne Werkstattbindung Jahresbeitrag: 1.902,77 Euro

Beispiel: Mercedes S 500 L Fahrzeug: Mercedes S 500 L Erstzulassung / Erwerb: 02.06.2014 / 02.11.2016

Neuwert: 147.000 Euro

Wohnort des Halters: 84168 Aham

Fahrzeughalter: männlich, *09.09.1968

Familienstand: verheiratet

Führerschein seit: 03.12.1988

Versicherungsbeginn: 01.01.2018

SF-Klasse Haftpflicht: SF 10

Deckung Haftpflicht: gesetzliche Deckung

Schutzbrief: egal

Selbstbeteiligung Teilkasko: 150 Euro Quelle: Softfair, 27. Oktober 2017

Platz 1: AXA mobil kompakt Versicherung: AXA Versicherung AG Tarif: AXA mobil kompakt

Deckung Haftpflicht: gesetzliche Deckung

Deckung Personenschäden: 7,5 Mio. Euro / Person

Mallorca-Police: Deckung wie in der Haftpflichtversicherung

Neuwertentschädigung: 12 Monate bei Entwendung / 12 Monate bei Totalschaden

Kaufwertentschädigung: 12 Monate bei Entwendung / 12 Monate bei Totalschaden

Verzicht auf Einwand grober Fahrlässigkeit: kein Verzicht bei: Alkohol, Drogen , grob fahrlässige Ermöglichung des Diebstahls

Kollision mit Tieren: Tiere aller Art

Beitragsfrei mitversicherter Mehrwert: bis 5000 Euro Gesamtneuwert

Werkstattbindung: ohne Werkstattbindung Jahresbeitrag: 1.914,89 Euro

Platz 2: BGV/Badische Basis Versicherung: BGV / Badische Versicherungen Tarif: BGV/Badische Basis

Deckung Haftpflicht: 100 Mio. Euro je Schaden

Deckung Personenschäden: 8 Mio. Euro / Person

Mallorca-Police: gesetzliche Deckung in Deutschland

Neuwertentschädigung: 6 Monate bei Entwendung / 6 Monate bei Totalschaden

Kaufwertentschädigung: -

Verzicht auf Einwand grober Fahrlässigkeit: -

Kollision mit Tieren: Haarwild nach Bundesjagdgesetz

Beitragsfrei mitversicherter Mehrwert: bis 5000 Euro Gesamtneuwert

Werkstattbindung: mit Werkstattbindung Jahresbeitrag: 1.947,12 Euro

Platz 3: Allianz Smart Versicherung: Allianz Versicherungs-AG Tarif: Allianz Smart

Deckung Haftpflicht: 100 Mio. Euro je Schaden

Deckung Personenschäden: 15 Mio. Euro / Person

Mallorca-Police: Deckung wie in der Haftpflichtversicherung

Neuwertentschädigung: 12 Monate bei Entwendung / 12 Monate bei Totalschaden

Kaufwertentschädigung: -

Verzicht auf Einwand grober Fahrlässigkeit: kein Verzicht bei: Alkohol, Drogen, grob fahrlässiger Ermöglichung des Diebstahls

Kollision mit Tieren: Tiere aller Art

Beitragsfrei mitversicherter Mehrwert: bis 10.000 Euro Gesamtneuwert

Werkstattbindung: ohne Werkstattbindung Jahresbeitrag: 2.099,29 Euro

Platz 4: Allianz SmartPlus Versicherung: Allianz Versicherungs-AG Tarif: Allianz SmartPlus

Deckung Haftpflicht: 100 Mio. Euro je Schaden

Deckung Personenschäden: 15 Mio. Euro / Person

Mallorca-Police: Deckung wie in der Haftpflichtversicherung

Neuwertentschädigung: 12 Monate bei Entwendung / 12 Monate bei Totalschaden

Kaufwertentschädigung: -

Verzicht auf Einwand grober Fahrlässigkeit: kein Verzicht bei: Alkohol, Drogen, grob fahrlässiger Ermöglichung des Diebstahls

Kollision mit Tieren: Tiere aller Art

Beitragsfrei mitversicherter Mehrwert: bis 10.000 Euro Gesamtneuwert

Werkstattbindung: ohne Werkstattbindung Jahresbeitrag: 2.119,19 Euro

Platz 5: Condor-Police Versicherung: Condor Allgemeine Versicherungs-AG Tarif: Condor-Police

Deckung Haftpflicht: 100 Mio. Euro je Schaden

Deckung Personenschäden: 12 Mio. Euro / Person

Mallorca-Police: Deckung wie in der Haftpflichtversicherung

Neuwertentschädigung: 14 Monate bei Entwendung / 14 Monate bei Totalschaden

Kaufwertentschädigung: -

Verzicht auf Einwand grober Fahrlässigkeit: kein Verzicht bei: Alkohol, Drogen, grob fahrlässiger Ermöglichung des Diebstahls

Kollision mit Tieren: Haarwild, Pferde, Rinder, Schafe und Ziegen

Beitragsfrei mitversicherter Mehrwert: unbegrenzter Wiederbeschaffungswert

Werkstattbindung: ohne Werkstattbindung Jahresbeitrag: 2.122,09 Euro

Wahlweise Werkstattbindung und Rabattschutz Eine Wertstattbindung drückt zum Beispiel den Versicherungsbeitrag spürbar, weil Reparaturkosten für die Versicherer so besser kalkulierbar und teilweise günstiger durchführbar sind. Für den Versicherten bedeutet es aber einen Verlust an Flexibilität. In unserem Vergleich verzichten die meisten Versicherer auf eine Werkstattbindung.

Anzeige