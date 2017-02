L 1

Das "Manager Visum". Bürokratisch und finanziell ähnlich aufwendig wie H1-B. Ein L-1-Visum benötigen Angestellte eines internationalen Konzerns, die vorübergehend in die USA versetzt werden sollen. Ob es sich um ein US- oder ein ausländisches Unternehmen handelt, ist hierbei egal. Antragsteller müssen "eine Position innerhalb der Geschäftsführung oder auf Management-Ebene bekleiden", oder über "spezielle Kenntnisse" verfügen. Dies muss der Konzern nachweisen, so die US-Behörden.