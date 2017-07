1. Was ist der G20-Gipfel?

2. Wann ist der G20-Gipfel in Hamburg?

Das Gipfeltreffen beginnt offiziell am Freitag, 7. Juli und geht bis Samstag, 8. Juli. Vor dem offiziellen Beginn haben die Staatsoberhäupter untereinander bereits diverse Treffen abgehalten. Am Donnerstag um 18 Uhr treffen sich Merkel und Trump in Hamburg.

3. Warum demonstrieren so viele Menschen gegen den G20-Gipfel?

Vor allem politisch nach links orientierte Menschen protestieren gegen das Treffen.

Sie sind der Meinung, dass die Staatsoberhäupter nur die Interessen der oberen Schicht des jeweiligen Landes repräsentieren und der Gipfel den Inbegriff des Kapitalismus widerspiegelt. Nach Meinung vieler Demonstranten kommen Themen wie Klimaschutz und Armut zu kurz.