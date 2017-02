Die Flughafengesellschaft versucht die Eröffnung bis Ende 2017 noch hinzukriegen. Nach der jüngsten Panne sagte Flughafenchef Karsten Mühlenfeld, dass mit zusätzlich drei bis vier Monaten Bauverzögerung am BER zu rechnen sei. „Wir haben dann aber noch Potenzial bei der technischen Inbetriebnahme, so dass wir die Möglichkeit haben, im zweiten Halbjahr 2017 fertig zu werden“, fügte er hinzu.

Man müsste mit Planung und Bau neu beginnen. Milliarden Euro wären in den Sand gesetzt. Wie sich beim BER gezeigt hat, können vom ersten Entwurf bis zur Inbetriebnahme mit Planfeststellung und Gerichtsverfahren leicht 20 Jahre vergehen. In dieser Zeit müsste aber eine sehr lange Zwischenlösung für den Luftverkehrsstandort Berlin gefunden werden, was auch eine äußerst schwierige Aufgabe wäre. Nach einer Entscheidung über ein Ende des BER würde die Diskussion um den Standort wieder losbrechen. Brandenburgs Flughafenkoordinator Bretschneider sagte zu dem Vorschlag eines neuen Neubaus: „Es erhöht die Zeitprobleme und es erhöht die Kostenprobleme.“

Man könnte mit Planung und Bau neu beginnen und dabei die aktuellen Standards der Technik und Sicherheit berücksichtigen. Der Neubau könnte nach den jüngsten Prognosen für die benötigten Passagierkapazität ausgerichtet werden. Der Flughafen-Aufsichtsrat rechnet mit rund 40 Millionen Passagieren, die im Jahr 2023 in Berlin abgefertigt werden müssen. Derzeit sind es schon 28 Millionen in Tegel und Schönefeld. Der BER ist nur für 27 Millionen Fluggäste geplant. Deshalb hat der Aufsichtsrat am Freitag schon eine Erweiterung beschlossen.

Die wesentliche Argumente sind: Es tauchen immer neue Probleme auf, die auch hohe Extrakosten verursachen. Niemand könne garantieren, dass der Eröffnungstermin nicht doch noch einmal verschoben werden muss, wenn der nächste Fehler entdeckt werden sollte. Dass eine Reihe weiterer Fehler im Terminal gefunden werden könnte, hält Vize-Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider nach eigenen Worten für möglich. Er lässt dennoch am Eröffnungstermin in der zweiten Jahreshälfte 2017 nicht rütteln. Ursprünglich sollte der BER im Oktober 2011 in Betrieb gehen.

Zu Frage zwei: Wie steht es mit der Baukontrolle? Als im Herbst vergangenen Jahres der Flughafen zu einem Presserundgang einlud, war von den jetzigen Problemen nichts zu ahnen. Anwesende Journalisten berichten gar, dass zahlreiche Türen, die heute Probleme machen, mit einem Schild versehen waren: "Diese Tür ist fertiggestellt und in Betrieb!" Es gab also keine Anzeichen auf technische Probleme. Zudem versprühte der anwesende Technikchef Jörg Marks Optimismus.

Versprechen wurden nicht gehalten

Doch offenbar entglitt erneut die Kontrolle der Bauprozesse. Nach den vielen Verschiebungen in der Vergangenheit – und den damit einhergehenden Neuanfängen im Management – versprachen die Beteiligten, alles Mögliche zu tun, damit sich die Probleme nicht wiederholten. Doch die aktuellen Äußerungen der Betroffenen lassen erahnen, dass die Bemühungen offenbar nicht maximal waren.

Denn erneut gibt es das Versprechen, die Prozesse besser zu koordinieren. Natürlich befinde man sich mit den verantwortlichen Firmen in "sehr guten, kooperativen Gesprächen“, so Müller. Jede Tür müsse bis zu hundert verschiedene Funktionen erfüllen. Neun Handwerksbereiche seien beteiligt. Müller sagt: "Wir brauchen jetzt in der Schlussphase der Fertigstellung, in der wir sind, einfach eine noch engere Abstimmung und Koordinierung aller beteiligten Firmen."

Warum die Koordinierung erneut nicht geklappt hat? Das sind Fragen des Aufsichtsrats an das Management und auch an sich selbst. Ansonsten droht es noch peinlicher zu werden.