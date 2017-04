Unklar ist, wann die umfassenderen Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU abgeschlossen sind. May strebt ein Freihandelsabkommen mit der EU innerhalb weniger Jahre an, über das schon parallel zum Brexit verhandelt werden soll. Dagegen verweist die EU-Kommission auf die Erfahrung aus anderen Abkommen wie etwa mit Kanada (Ceta), über das sechs Jahre lang verhandelt wurde. Im Ceta-Vertrag sind allerdings keine Vereinbarungen über den komplexen Bereich der Finanzdienstleistungen enthalten, die für Großbritannien und den Finanzplatz London von enormer Bedeutung sind.

Die schottische Regierung will im Herbst 2018 ein zweites Referendum über den Verbleib im Vereinigten Königreich abhalten, sobald die Bedingungen für den Brexit klar sind. May hat dies abgelehnt.

Bis Ende 2017 soll die erste Verhandlungsrunde abgeschlossen sein, bei der es voraussichtlich um die Fragen der Ausgleichszahlungen der Briten an die EU sowie die Rechte von Briten und EU-Bürgern nach dem Brexit geht. Auch die weiteren Auswirkungen von Urteilen des Gerichtshofs der EU in Luxemburg auf Großbritannien sowie die Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland dürften angesprochen werden.

Am 29. März informierte May EU-Ratspräsident Donald Tusk nach Artikel 50 des Lissabon-Vertrages, dass ihr Land aus der Union ausscheiden will.

Als wäre das Zahlenwerk noch nicht kompliziert genug, ist bei der Brüsseler Brexit-Rechnung die Europäische Investitionsbank (EIB) in Luxemburg noch gar nicht berücksichtigt, für die Barnier mitverhandelt. Dieser Posten könnte die britischen Gesamtschulden glatt verdoppeln – was bisher von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wurde. Großbritannien gehört wie Deutschland, Frankreich und Italien zu den größten Anteilseignern und hält 16,1 Prozent der EIB-Anteile. Das Land könnte beim Brexit also 10,2 Milliarden Euro abziehen. EIB-Chef Werner Hoyer hat die Briten aber bereits darauf hingewiesen, dass es nur logisch wäre, die Briten im selben Maße an den Verbindlichkeiten der Bank zu beteiligen. Bei Gesamtschulden von 469 Milliarden Euro ergibt sich daraus ein britischer Anteil von 75,5 Milliarden Euro. Unter dem Strich würde Großbritannien dann also zudem der EIB noch 65,3 Milliarden Euro schulden.