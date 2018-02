Überdeutlich wird der historisch gewachsene deutsch-französische Interessengegensatz an den Vorstellungen von der Währung. Frankreich betont traditionell die Funktion als "Staatsgeld", wonach Interventionen der Notenbank im Interesse der Regierungspolitik erlaubt sind. In Deutschland dagegen versteht (oder besser: verstand) man nach der Erfahrung zweier totaler Entwertungen die Funktion der Währung als möglichst wertstabiles "Bürgergeld", das politisch motivierten Zugriffen entzogen sein muss. Bei der Schaffung der Währungsunion glaubten sich die damaligen Bundesbanker durchgesetzt zu haben. Die Wirklichkeit der Schuldenkrise, also die so genannten Rettungspakete und der Dauerinterventionismus der EZB unter Mario Draghi, zeigt, dass de facto die französische Konzeption gesiegt hat.

Das deutsche Modell der Wirtschafts- und Währungskultur zu bewahren und gegen französischen und EU-bürokratischen Interventionismus zu verteidigen, das wäre neben der Begrenzung deutscher Beiträge und Haftung das zentrale deutsche Interesse innerhalb der EU. Doch mit diesem Koalitionsvertrag wird die endgültige Kapitulation schon angekündigt.