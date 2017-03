London ist Opfer einer Terrorattacke geworden. Der politische Hintergrund ist zunächst noch unklar. Doch die Folgen dieses Tages werden noch lange nachwirken.

Kaum eine westliche Metropole ist so gut überwacht und abgesichert wie die Hauptstadt Großbritanniens: Mehrere tausend Überwachungskameras observieren die Menschen ständig auf der Straße, im Bus und in der U-Bahn; Sicherheitskräfte proben regelmäßig im Rahmen sogenannter „War Games“, (Kriegsspiele) den Ernstfall. Am Mittwoch um 14.40 Uhr Ortszeit trat er ein: Zwei Attacken im Herzen des Londoner Regierungsviertels kosteten vier Menschen – darunter dem mutmaßlichen Attentäter – das Leben, mehr als 20 Menschen wurden verletzt. Die Polizei ging zunächst von einem Einzeltäter mit terroristischen Motiven aus, doch herrschte mehrere Stunden nach den Vorfällen immer noch Unklarheit über die Hintergründe der Tat.

Es war ein symbolträchtiger Anschlag auf das politische Herz Großbritanniens und seine Institutionen, der exakt ein Jahr nach den Terroranschlägen von Brüssel stattfand, bei denen 32 Menschen getötet worden waren. Zum letzten Mal hatte sich derartiges in London vor knapp zwölf Jahren – am 7. Juli 2005 – ereignet. Damals hatten muslimische Extremisten Sprengstoffanschläge auf U-Bahnen und Busse verübt.

Seitdem sollen die Sicherheitskräfte mehrere Anschläge vereitelt haben – allein 13 in den letzten dreieinhalb Jahren. 1993 zerstörte eine Bombe im Herzen des Finanzdistrikts große Teile der City, damals von der Irisch-Republikanischen Armee (IRA). Schon seit den Terroranschlägen der IRA in den 80er- und 90er-Jahren hatten die Sicherheitskräfte Teile Londons hermetisch abgesichert. Dennoch wissen alle im Land, dass es keinen absoluten Schutz gibt.

Noch am Mittwochnachmittag wurde ganz Großbritannien in Alarmbereitschaft gesetzt. „Dies ist der Tag auf den wir uns lange vorbereitet haben, der Tag von dem wir hofften, dass er nie eintreten würde“, sagte später der Sprecher der Londoner Polizei.„Leider ist er nun Realität geworden“.

Premierministerin Theresa May, die sich zum Zeitpunkt des Anschlags im Parlament aufgehalten hatte, war unverzüglich in in ihrem Amtssitz 10 Downing Street in Sicherheit gebracht worden und berief noch am Abend eine Krisensitzung des Sicherheitsstabs Cobra ein, äußerte sich aber zunächst nicht in der Öffentlichkeit.