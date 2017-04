Wie geht es danach weiter?

Erhält May die erforderliche Mehrheit zur Auflösung des Parlaments, so wird sie sich anschließend unverzüglich zu Königin Elisabeth in den Buckingham Palace fahren lassen. Denn rein formal ist die Queen diejenige, die den Regierungschef abberufen muss. Erst am 13. Juli 2016 – also vor acht Monaten – hatte May von der Queen den Regierungsauftrag erhalten. Sie war damals überraschend schnell zur Nachfolgerin von David Cameron ernannt worden, der am 24. Juni unmittelbar im Anschluss an das EU-Referendum zurückgetreten war.