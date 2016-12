Angst vor der Zukunft? Für Stefan Skotarek ist das kein Thema. Der Geschäftsführer von AVT Abfüll- und Verpackungstechnik, einem Hersteller von Reinigungsmitteln und Kosmetika mit Sitz in Wuppertal, freut sich über die gut laufenden Geschäfte. „Unser Umsatz ist in den vergangenen Jahren gestiegen, die Kapazitäten sind sehr gut ausgelastet“, sagt Skotarek, der das mittelständische Unternehmen zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder führt. Zu den Kunden zählen große Einzelhändler wie Aldi, Lidl und Rossmann, die von der Kauflaune der Bundesbürger profitieren.

So läuft die Wirtschaft in den neben Deutschland fünf größten Volkswirtschaften der Welt.

Die Analysten in Banken und Forschungsinstituten haben ihre Wachstumserwartungen zuletzt freilich etwas zurückgeschraubt. Die Spannweite der Prognosen reicht von rund einem bis knapp zwei Prozent. Ein Teil der Verlangsamung ist darauf zurückzuführen, dass das nächste Jahr weniger Arbeitstage hat als 2016. Dennoch: Alles spricht dafür, dass die konjunkturelle Wohlfühlstimmung anhält. Die Beschäftigung legt zu, die Löhne steigen, die Verbraucher sind in Kauflaune, und die Bauwirtschaft boomt. Sogar der Staatshaushalt befindet sich in den schwarzen Zahlen.

Alles im Lot also, könnte man meinen. Doch Vorsicht! Der Glanz der konjunkturellen Fassade trügt. Denn der Aufschwung ist das Produkt von Niedrigzinsen und Geldvermehrung, mit denen die Europäische Zentralbank (EZB) die Wirtschaft stützt. Das hat zwar die Konjunktur angefacht, die Bereitschaft der Politiker zu Reformen aber wurde dadurch eingeschläfert. Auch in Deutschland. Statt die Wirtschaft auf die demografische Zeitenwende vorzubereiten, rollt die Bundesregierung in Berlin die Agenda-2010-Reformen aus der Schröder-Zeit zurück – und verspielt so die Chance auf einen langfristig steileren Wachstumspfad.