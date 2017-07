Der Fall Porsche Cayenne zeigt: Tricksereien beim Abgas sind Teil eines ausgefeilten, umfassenden Systems. Bei dem betrügerischeren Schauspiel sind die Autokonzerne erstaunlich einfallsreich.

Von der Ankündigung von Verkehrsminister Alexander Dobrindt, eine bestimmte Modellvariante des Geländewagens Porsche Cayenne mit einem Verkaufsverbot zu belegen, lernen wir vor allem eins: Die Tricksereien und Betrügereien sind Teil eines ausgefeilten, konzernweiten Systems und nicht – wie VW-Chef Matthias Müller noch immer wacker behauptet – „individuelle Fehlleistungen“ einzelner Mitarbeiter. Sorry, liebe 99 Prozent der anständigen VW-Mitarbeiter, aber man muss so hart sagen: VW leidet nicht an einzelnen kriminellen Mitarbeitern, VW steht für ein kriminelles System.

Dobrindt wusste gestern zu berichten, dass der beanstandete Porsche erkennt, wenn er getestet wird und dann in einen Sauber-Modus schaltet. Das wäre nichts Neues, das ist bei vielen VW-Marken zu beobachten und hat bei VW schon mit weit über 20 Milliarden Euro an Strafen, Entschädigungen und Rückrufkosten zu Buche geschlagen. Neu ist aber die Technik, wie der Porsche die Tests erkannte. Nur wenn ein bestimmter Luftdruck herrschte, ein Schlüssel im Zylinderschoss steckte und das Auto per Hand angeschoben wurde, ging die Schummelei los.

Im VW-Konzern wurde also eine neue Methode zur verbotenen Testerkennung entwickelt und nach (!) dem Auffliegen von Dieselgate auf den Markt gebracht. Und neu ist auch der Ort des Betrugs: Nicht wie bislang in der Motorsteuerung sitzt die Schummelsoftware, sondern im Getriebe. Eine neue Betrugsmethode, ein neues Versteck für die Software – man ist geneigt von der nächsten Stufe des Skandals zu sprechen. Da fragt man sich, wie lange VW-Chef Müller eigentlich noch öffentlich den Unschuldsengel geben will. Und Dobrindt ist nicht viel glaubwürdiger: Er hat den betrügerischen Porsche erst angeprangert, nachdem der Spiegel den Fall enthüllt hatte. Kriegen das Kraftfahrbundesamt und das Verkehrsministerium bei Dieselgate eigentlich auch selbst mal etwas auf die Reihe, oder braucht man dazu immer die Medien?

