Vorteile vom Leasing haben insbesondere Unternehmer und Selbstständige durch die steuerliche Absetzbarkeit der Monatsraten als Betriebskosten – und das vollständig. Egal, ob es sich nur um ein Fahrzeug handelt oder eine ganze Fahrzeugflotte – die Schonung des Eigenkapitals ist verlockend.

Zudem nimmt das Dienstwagen-Leasing keinen Einfluss auf das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital. Bilanzierer ziehen also noch einen zusätzlichen Vorteil aus dem Leasing. Die Ausgaben fürs Leasing treten nur in der Gewinn-Verlust-Rechnung auf und sind somit ein Plus für die Eigenkapitalquote.