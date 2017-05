Prinzipiell ist der Japaner ja eher zurückhaltend. Zur Begrüßung macht er höflich seine Verbeugung, zum Drängler wird er nur zur Rush Hour in der Tokioter U-Bahn. Niemals würde er den großen Angeber spielen. Wenn jetzt also Honda behauptet, dass das Brennstoffzellenauto des Hauses das modernste der Welt sei, dann muss da was dran sein.

Also auf, um den futuristisch gestylten Clarity Fuel Cell (Fuel Cell = Brennstoffzelle) im Großraum Kopenhagen zu fahren. Kopenhagen hatte Honda ausgewählt, weil es in Dänemark gemessen an der Einwohnerzahl die meisten Wasserstoff-Tankstellen in Europa gibt. Nämlich demnächst sechzehn. Kein Däne muss mehr als 100 Kilometer bis zur nächsten Tankstelle fahren.