Wie sieht es bei den anderen deutschen Autobauern aus?

Laut der Schätzung des VDA haben die deutschen Konzerne im vergangenen Jahr 850.000 Autos in den USA gefertigt – knapp dreimal so viele wie noch 2010. Zudem sei mehr als die Hälfte davon zum Export bestimmt, unter anderem nach Asien und Europa.

Mercedes-Benz hat ein Auto-Werk in Tuscaloosa, Alabama, Volkswagen fertigt den US-Passat und bald das große SUV Atlas in seinem Werk in Chattanooga, Tennessee. Die VW-Tochter Audi hat kein Werk in den USA. Die Ingolstädter haben kürzlich ein Werk in Mexiko eröffnet, wo das SUV Q5 für den Weltmarkt gefertigt werden soll.