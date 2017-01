Schenkt man dem „Statement of Facts“ und der Strafanzeige Glauben, war Neußer 2012 über die Funktionsweise der Abschalteinrichtung und deren Auswirkungen genau informiert. Im Laufe des Jahres 2013 wurde Neußer gar zum Entwicklungschef berufen, nachdem Hackenberg zurück zu Audi beordert worden war. Damit unterstand der über die Manipulationen in den USA informierte Neußer im VW -Markenvorstand Winterkorn direkt. Ob die beiden je über die Vorgänge gesprochen haben, lässt sich nicht zweifelsfrei belegen.

Einer dieser Beschuldigten ist Heinz-Jakob Neußer. Im Jahr 2012, als Neußer zum ersten Mal in den US-Dokumenten auftaucht, war er Leiter der Motorenentwicklung der Marke Volkswagen . Er unterstand zu diesem Zeitpunkt dem Entwicklungschef und Mitglied des Markenvorstands Ulrich Hackenberg – beide Techniker gelten als enge Vertraute Martin Winterkorns. Und beide sind seit Beginn des Skandals beurlaubt oder inzwischen aus dem Unternehmen ausgeschieden.

Zumindest nicht bis zu dem erwähnten 27. Juni 2015. Bei einer regelmäßigen Produkt- und Qualitätsbesprechung – im VW-Jargon „Schadenstisch“ genannt – hat einer der in den USA beschuldigten Manager detailliert über das „Defeat Device“ und die immer präziser werdenden Ermittlungen der US-Behörden berichtet. Neußer war anwesend, laut Recherchen von NDR, WDR und „Süddeutscher Zeitung“ waren auch Winterkorn und der neue VW-Markenvorstand Herbert Diess dabei.

„Wir haben darüber gesprochen, dass etwas Illegales in unsere Autos installiert wurde“, sagte einer der Anwesenden inzwischen der „Bild am Sonntag“. Die Runde wog sogar angeblich das Für und Wider eines Einräumens der Manipulationen ab. Zugeben, blamiert dastehen, aber vielleicht mit einer milderen Strafe davonkommen. Oder weiter verschweigen, darauf hoffen, dass es geheim bleibt und falls nicht eine ungleich höhere Strafe in Kauf nehmen.