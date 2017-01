2,6 Millionen Fahrzeuge muss Volkswagen in Deutschland zurückrufen. Gemessen daran haben bislang nur wenige Kunden auf Schadenersatz geklagt. Gut 120 Entscheidungen gibt es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bislang.

Rechtsexperten haben Zweifel, ob alle Richtersprüche in letzter Instanz Bestand haben können. Selbst Verbraucherschützer wie Otmar Lell vom Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) sind unsicher: „Eine eindeutige Empfehlung kann man den Verbrauchern nicht geben“, sagt er.

Nach der Einigung in den USA verlagert sich die Aufarbeitung des Dieselskandals nach Deutschland. Straf- und zivilrechtlich sind noch einige Verfahren offen – was Volkswagen weitere Milliarden kosten könnte.

In den USA entschädigt Volkswagen alle Kunden. Wieso ist es in Deutschland grundsätzlich schwerer, Schadenersatz einzuklagen?

Das liegt am deutschen Recht. „In den USA haben Schadenersatzzahlungen neben der Schadenbeseitigung auch Strafcharakter, das treibt die Schadenshöhe“, erklärt Horst Grätz von der Regensburger Kanzlei Rödl & Partner. In Deutschland hingegen wird nur der tatsächlich entstandene Schaden beglichen. Den muss der Kunde allerdings nachweisen. Doch im Falle der Abgasschummeleien reicht ein simples Software-Update, um das Problem zu bereinigen. Grätz ist deshalb vorsichtig: „Ich bin eher skeptisch, dass Autos zurückgegeben werden können.“

Wieso haben Gerichte dann schon zugunsten von VW-Kunden entschieden?

„Solange das nicht höchstrichterlich, am besten vom Bundesgerichtshof geklärt ist, ist jeder Richter frei, über den Rücktritt vom Kauf zu urteilen“, erklärt Jura-Professor Florian Bien von der Universität Würzburg. „Die Einzelfälle unterscheiden sich zudem im Sachverhalt erheblich.“ Einmal wird ein Händler verklagt, einmal Volkswagen selbst. „Das Problem ist, dass der Käufer mit Volkswagen keinen Vertrag abgeschlossen hat“, so Bien. Und der Händler habe ein Recht zur zweiten Andienung. Solange der Käufer die Chance zur Nachbesserung nicht eingeräumt habe, könne er auch nicht zurücktreten, so Bien. Allerdings gelte auch: „Der Händler kann sich nicht darauf berufen, dass die Nachbesserung wegen der fehlenden Freigaben vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) nicht rechtzeitig erfolgen konnte.“