Seit Jahren versuchen Unternehmen, Werkverträge aus der Grauzone zu holen. Fachmann Nägele aber hält die meisten dieser Maßnahmen für „kosmetische Operationen“. „Die überwiegende Zahl der Werkverträge ist nach wie vor nicht korrekt“, warnt der Arbeitsrechtler. Den politischen Versuch von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD), Werkverträge weitgehend zu beschneiden, stutzte der Widerstand der Unionsparteien und der Arbeitgeberverbände zu einer erweiterten Informationspflicht der Unternehmen zusammen. Denn das Instrument Werkvertrag dient der Flexibilisierung, es spart kosten und gilt in vielen Branchen als unverzichtbar. Allein in den Leipziger Werken von BMW und Porsche arbeiten 20 Prozent der 18.500 Menschen, die morgens durchs Werkstor gehen, als Werkvertragskräfte im Auftrag anderer Arbeitgeber oder als Selbständige.

BMW verdonnert seine Auftragnehmer seit Jahren dazu, „nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von BMW Unteraufträge“ zu erteilen. „Von Hofer eingesetzte Chauffeure wurden nicht an die BMW Group überlassen“, konstatiert der Konzern: „Hofer hat in freier Verantwortung vertraglich vereinbarte Dienstleistungen erbracht.“ Und an die Hofer-Tochter Hofer Experience, die eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung besitzt, habe die BMW Group „keine Aufträge vergeben“. Aber ob bei den Berliner Ermittlungen Scheinselbständigkeit festgestellt wird, das kann BMW nicht beeinflussen. Sollte es so kommen, dann, so Professor Schüren, hätte BMW trotz der Vorsichtsmaßnahmen „ein Riesenproblem“. Die Scheinwerkverträgler könnten sich womöglich wie die Daimler-Testfahrer als Mitarbeiter einklagen. BMW müsste – wie Daimler - Lohndifferenzen und Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen.