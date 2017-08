Das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ hatte unter Berufung auf Industriekreise berichtet, Daimler , BMW und VW wollten nach der IAA einen anderen Präsidenten an der VDA-Spitze sehen. Mit einer personellen und inhaltlichen Neuaufstellung beim VDA solle die weitere Debatte um Verbrennungsmotoren und Fahrverbote bestritten werden. Im Zuge der Diesel-Affäre sei es zu internen und teils auch öffentlich gewordenen Unstimmigkeiten zwischen der VDA-Spitze und nicht zuletzt mit Daimler-Chef Dieter Zetsche gekommen.

Mitten in der Diesel-Debatte und kurz vor der Branchenmesse IAA gibt es Wirbel um die Zukunft des Auto-Cheflobbyisten Matthias Wissmann. Daimler , BMW und Volkswagen wiesen am Donnerstag einen Bericht zurück, sie planten eine baldige Ablösung Wissmanns. Der 68-Jährige ist seit zehn Jahren Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA).

BMW-Chef Harald Krüger sagte dazu: „Wir haben volles Vertrauen in Herrn Wissmann. Alles Weitere ist für uns kein Thema.“ Auch Daimler widersprach dem Bericht. „Von einer Ablösung Matthias Wissmanns kann keine Rede sein“, sagte Daimler-Sprecher Jörg Howe. Ein VW-Sprecher dementierte ebenfalls. Eine VDA-Sprecherin sagte: „Das ist völlig abwegig.“

Der ehemalige Bundesverkehrsminister Wissmann ist seit 2007 VDA-Präsident. Sein Vertrag war im November 2016 um zwei weitere Jahre verlängert worden, bis November 2018. Ob der heute 68-Jährige danach Chef des einflussreichen Lobby-Verbandes bleibt, ist unklar. Wissmann ist in Politik und Wirtschaft bestens vernetzt.

Kurz vor der Branchenmesse IAA käme eine Debatte über die Zukunft Wissmanns zur Unzeit. Die Internationale Automobilausstellung in Frankfurt beginnt am 12. September mit dem ersten Pressetag.

Zu seiner persönlichen Zukunft äußerte sich Wissmann am Donnerstag bei einer Internet-Pressekonferenz nicht. Er sagte, auf der IAA stünden neben der digitalen Vernetzung alternative Antriebe und die Zukunft des noch lange benötigten Verbrennungsmotors im Zentrum.

Das Image des Diesels ist durch den Abgasskandal sowie drohende Fahrverbote in Innenstädten schwer belastet. Die Autoindustrie kämpft gegen ein Ende des Diesels. Sie verweist darauf, dass die neuesten Motoren umweltfreundlich seien. Die Grünen fordern in ihrem Wahlprogramm, dass von 2030 an keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr neu zugelassen werden dürfen.