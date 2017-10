Die Bundesregierung hatte zunächst die Bundesländer in der Pflicht gesehen. Entscheidend sei „eine substanzielle Beteiligung der Länder“, betonte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Mittwoch in Berlin. Die Einrichtung einer Transfergesellschaft sei grundsätzlich eine Aufgabe des Unternehmens und der betroffenen Bundesländer, nicht des Bundes.

Laut Lufthansa-Chef Carsten Spohr werden ab Samstag, sprich mit dem Ende von Air Berlin, deutliche Lücken in deutschen Flugplänen entstehen. 80 bis 90 Air-Berlin-Maschinen bleiben am Boden.

Die Länder Berlin und Nordrhein-Westfalen hatten ebenfalls eine Beteiligung in Aussicht gestellt. Bayern will sich hingegen nicht beteiligen.

Eine Transfergesellschaft sollte tausende Air-Berlin-Beschäftigte vor der Arbeitslosigkeit bewahren und den Übergang in neue Jobs erleichtern. Dafür werden bis zu 50 Millionen Euro benötigten Euro benötigt, Air Berlin will selbst 10 Millionen Euro beisteuern.

Die Personalvertretung der Air-Berlin-Flugbegleiter will auf dem Rechtsweg Massenentlassungen verhindern. Mit diesem Ziel hat sie beim Arbeitsgericht Berlin einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gestellt, sagte ein Gerichtssprecher am Mittwoch. Darin werde gefordert, Kündigungen zu verbieten, weil es mit dem Arbeitgeber keine Verhandlungen über einen Sozialplan gegeben habe. Zuvor hatte das ZDF über den Antrag berichtet.

Das Gericht wird nach eigenen Angaben am 2. November darüber beraten und aller Voraussicht nach auch am selben Tag entscheiden. In dem Antrag verlange die Personalvertretung auch, dass ihr sämtliche Gebote im Bieterverfahren für Air Berlin vorgelegt werden. Außerdem fordere sie, Air Berlin zu untersagen, den Flugbetrieb einzustellen. Das Unternehmen hatte angekündigt, an diesem Freitag die letzten Flüge unter eigener Flugnummer anzubieten.