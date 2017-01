Wir kennen ja die Berichte vom abgehetzten Reinigungspersonal. Mit dem Wattestäbchen Abstriche zu machen und die ins Labor einzuschicken, das wäre beim besten Willen einfach nicht zu leisten in der Kürze der Zeit. Deshalb gibt es offenbar keine belastbare Statistik zu sinnlos gewaschenen Handtüchern in Hotels.

Und deshalb müssen wir uns die Berge an Handtüchern einfach nur vorstellen: Wow, sind die hoch! Hoch und weiß und klamm. Viel weißer als die Berge an Lebensmitteln, die wir täglich weltweit wegschmeißen. Und viel klammer als die Berge an Plastikmüll, den die Menschheit täglich produziert.

Aber die Vorwürfe bekommen wir Hotelgäste ausgerechnet bei den Handtüchern gemacht.