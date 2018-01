Anfang 2020 wird das Heim für obdachlose Familien in ein funkelnagelneues Gebäude auf dem neuen Amazon-Campus in Seattles Innenstadt ziehen. Der Konzern spendet die 65 Zimmer auf sechs Etagen, sorgt für deren Instandhaltung und bezahlt die Betriebskosten für die fast 4500 Quadratmeter. Die von Hartman geführte Hilfsorganisation „Mary’s Place“ wird das Heim für rund 200 Mütter und ihre Kinder betreiben.

„Wir waren von dem Geschenk schon überrascht, erstmals haben wir nun etwas Permanentes“, sagt Hartman. Es ist acht Uhr morgens in dem ehemaligen Hotel am nördlichen Rand der Innenstadt von Seattle, einem von derzeit sieben Unterkünften mit insgesamt 600 Betten, für die sie verantwortlich ist. 160 Mitarbeiter unterstützen sie. Im einstigen Frühstücksraum des Hotels tollen Kinder umher, wird Kaffee, Milch und Saft ausgeschenkt, Cornflakes, Bananen und Muffins gereicht. Auf dem Parkplatz wartet ein Schulbus.

Hartman holt sich einen Kaffee. Sie streicht durch ihre schulterlangen blonden Haare, dann erzählt die Verhaltenstherapeutin von der örtlichen Obdachlosenkrise. Fast 4000 Menschen, darunter 500 Kinder, leben derzeit ohne Dach über dem Kopf allein in der Innenstadt von Seattle, schlafen in Zelten oder Autos unter den Hochstraßen der Metropole, campieren in Hauseingängen. Im weiteren Umkreis gibt es insgesamt 11.000 Betroffene. Seit 17 Jahren engagiert sich die vierfache Mutter hauptberuflich für Obdachlose. „Aber so schlimm war es noch nie“, sagt sie.