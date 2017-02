Es habe keine Alternative zur Betriebsstillegung gegeben, berichtete Graf Brockdorff. Immerhin sei es gelungen, die verlustbringenden Töchter Paddle8 in den USA und Value-my-Stuff in Großbritannien zu veräußern und deren Fortbestand zu sichern. Durch zahlreiche Entlassungen in Deutschland seien auch die laufenden Kosten in Deutschland massiv gesenkt worden. All das reichte nicht. Am Ende habe die Bereitschaft auf Investorenseite gefehlt, die notwendige Finanzierung für die insolvente deutsche Gesellschaft in ausreichendem Umfang bereitzustellen, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter in einer Pressemeldung mit. Nur noch 35 von rund 170 Mitarbeitern in Berlin sollen im Unternehmen verbleiben, um die Abwicklung zu begleiten. Auch der ehemalige Bertelsmann-Vorstand Thomas Hesse, der erst im Herbst 2016 zum Chef von Auctionata Paddle8 geworden war, verlässt das Unternehmen.

Die Pleite von Auctionata Paddle8 trifft auch einige namhafte Kapitalgeber. Auctionata Paddle8, ein Online-Auktionshaus für Kunst und Luxusartikel, war in Summe mit über 130 Millionen Dollar Risikokapital ausgestattet. Geldgeber waren unter anderen Earlybird, German Startup Group und HV Holtzbrinck Ventures, aber auch internationale Geldgeber wie die Groupe Arnault und Hearst Ventures. Noch 2016 hatte bei Auctionata sogar ein Börsengang im Raum gestanden.