Die einst größte deutsche Drogeriekette habe seit 2004 nur noch in einem Jahr - 2006 - operativ Gewinne geschrieben, sagte Böttger. Spätestens 2009 habe Schlecker gewusst, dass seinem Unternehmen der Zusammenbruch drohte. Da habe es keine Aussicht mehr gegeben, mittelfristig in die Gewinnzone zurückzukehren. Schlecker habe zu diesem Zeitpunkt weder nennenswertes Vermögen gehabt, um die Dauer-Verluste auszugleichen, noch Aussicht auf Kredite. Dass er die Insolvenz vermeiden wollte, stehe nicht im Widerspruch zur Anklage, betonte der Staatsanwalt. Schlecker haftete als "eingetragener Kaufmann" allein für den Konzern aus Ehingen bei Ulm. "Er wollte in seinem Unternehmen frei schalten und walten", sagte Staatsanwalt Christoph Buchert. "Aber dann muss ich auch in der Krise mein Vermögen zusammenhalten."