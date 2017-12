Der Insolvenzantrag des Erotikhändlers Beate Uhse markiert das Finale einen jahrelangen Abstiegskampfs. Der Umsatz hat sich seit 2005 fast gedrittelt, das Unternehmen schreibt seit Jahren Verluste. Mitte Dezember hat Beate Uhse schließlich eine Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. War das der letzte Akt für das Traditionsunternehmen? Tatsächlich sehen die Beteiligten noch Chancen, dass es weitergeht. Ein Überblick über den Verfahrensstand.

Von der Insolvenz betroffen ist bislang nur die Beate Uhse AG als Holding. Die operativen Gesellschaften in Deutschland und den Niederlanden erhalten den Geschäftsbetrieb aufrecht. Ob das so bleibt, dürfte sich nach dem Weihnachtsgeschäft zeigen.

Schon seit Jahren steht der Erotikhändler auf den Shortlists von Sanierern und Insolvenzverwaltern. Das Unternehmen geriet zunächst in eine strukturelle Krise als das Geschäft mit Sexfilmen ins Internet abwanderte und sich später auch der Handel mit Sex-Toys und anderen Produkten ins Netz verlagerte. Seit mehreren Jahren versucht die Erotikkette daher, ihre Läden umzubauen und aus der Schmuddelecke herauszukommen. Zudem haben neue Angreifer wie der Online-Händler Amorelie den Wettbewerbsdruck verstärkt. Auslöser der Insolvenz war schließlich das Scheitern der Restrukturierung einer Mittelstandsanleihe.

Die Holding von Beate Uhse hat neulich Insolvenz angemeldet. Jetzt kommt es zu erneuten Änderungen in der Führungsstruktur.

Restrukturierungs-Experten in den Vorstand berufen

Die Sanierer

Zwei Tage vor Heiligabend wurde der Sanierer Thomas Kresse von der Hamburger Nexpert AG zum Chief Restructuring Officer im Vorstand berufen. Kresse und seine Crew sind bereits seit geraumer Zeit bei der Restrukturierung an Bord, ebenso wie Georg Bernsau und Justus von Buchwaldt, beide Partner bei BBL Bernsau Brockdorff & Partner. Die Insolvenzexperten haben die Eigenverwaltung vorbereitet. Die Oberaufsicht über die Rettungsmission führt der vom Amtsgericht Flensburg eingesetzte Sachwalter Sven-Holger Undritz. Der White&Case-Frontmann zählt zu den meistbestellten Verwaltern des Landes und taucht regelmäßig im Ranking der führenden Insolvenzverwalter auf. Er war unter anderem als Verwalter des Solarunternehmens Conergy oder der Charterfluggesellschaft Hamburg Airways im Einsatz.

Dass der Beate-Uhse-Antrag nicht am offiziellen Konzernsitz im Hamburg gestellt wurde sondern in Flensburg, deuten Branchenkenner als Indiz, dass die jüngsten personellen Entwicklungen in Hamburg bei der Vorbereitung des Antrags noch nicht bekannt waren.